Protestan en contra de la ampliación del consulado de Estados Unidos en Groenlandia

Desde el 2024 y 2025, la administración de Trump había anunciado la consideración de adquirir a Groenlandia como un territorio adyacente a los Estados Unidos, al estar en el continente americano. Sin embargo, la administración de Trump fue recibida por protestas de los locales, al igual que de los aliados europeos que tiene el territorio; especialmente el país danés, ya que Groenlandia es una nación autónoma perteneciente al Reino de Dinamarca.

La tensión se tornó tan conflictiva que las naciones aliadas de la Unión Europea y de la OTAN desplegaron elementos militares para hacer ejercicios en el protocolo ante la posibilidad de una invasión estadounidense. Tras la pausa en las negociaciones, donde Estados Unidos propuso comprar el territorio, el tema permaneció en pausa. Para entonces, la administración de Trump había empezado un conflicto contra Irán y sus operaciones en Venezuela. El 21 de mayo del 2026, se reportó la inauguración de una sede diplomática de Estados Unidos más amplia en Groenlandia. El evento fue recibido por manifestantes que protestaron en contra de la presencia de Estados Unidos en el territorio. Se detalló que funcionarios del gobierno local no asistieron a la inauguración.

Manifestantes consideraron que la nueva oficina era un reflejo de la alta presencia de Estados Unidos en la isla. Previamente, el consulado era una cabaña de madera, a las afueras de Nuuk, capital de Groenlandia. La tensión diplomática entre ambas naciones puede considerarse como alta, ya que se confirmó, para la agencia de noticias de Reuters, que el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó la invitación al evento.

En la protesta, manifestantes llevaban letreros con las frases ‘Estados Unidos, basta ya’ y coreaban en contra de la administración estadounidense.

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