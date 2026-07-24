Trump anuncia investigación comercial contra la UE tras multa a Google

WASHINGTON.- Tras afirmar que el bloque ha impuesto de manera injusta miles de millones de dólares en multas a Google, Apple y otros gigantes tecnológicos, Estados Unidos abrirá una investigación formal sobre las prácticas comerciales de la Unión Europea.

Fue ayer que la Comisión Europea impuso dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

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Ante esto el viernes, el presidente Donald Trump, advirtió a la UE sobre su práctica de multar a empresas tecnológicas estadounidenses. Mencionó a Google, Apple, Meta, Amazon y otras.

“Estados Unidos de América no es una ‘ALCANCÍA’ para Europa, ¡ni vamos a permitir que lo sea!”, escribió Trump, y añadió que su publicación debía servir como aviso de una investigación comercial inmediata “sobre la práctica de ‘ROBAR’ a las empresas estadounidenses y, a su vez, al contribuyente estadounidense”.

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente deshonesta, sobre la cual les he advertido de manera constante”, sostuvo. “¡Manténganse atentos!”, escribió.

Cabe destacar que lo anterior trasciende un día después de que la Casa Blanca anunciara aranceles de dos dígitos a las importaciones provenientes de más de 60 países, acusándolos de aplicar de forma insuficiente las prohibiciones sobre bienes producidos con trabajo forzado.

Los nuevos aranceles se implementan mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite que el presidente imponga gravámenes a las importaciones y asigne otras sanciones contra países que se determine que incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”.

El Ejecutivo comunitario de la comisión consideró que la compañía ha infringido la Ley de Mercados Digitales, que regula la competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y, además de la sanción económica, le ha dado un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

La Administración de Trump ha criticado reiteradamente las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses, al considerar que constituyen prácticas comerciales desleales y que también atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales.

En su mensaje, Trump afirmó que la UE ha “vuelto a las andadas” tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google. EFE

Google había perdido recientemente su apelación de una multa antimonopolio de 4.500 millones de dólares impuesta por la UE por frenar la competencia y reducir la elección de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque y su máxima autoridad en materia antimonopolio, señaló que actuaba a favor del interés de los consumidores tras una investigación sobre Google.