Trump arrecia con eliminar la supuesta ‘amenaza rusa’ de Groenlandia

Internacional
/ 19 enero 2026
    El sábado amenazó además con imponer aranceles del 10 por ciento desde el 1 de febrero a los productos de varios países miembros de la OTAN. AP

En su red social ‘Truth Social’, el presidente de Estados Unidos insistió en que ocupar este territorio ‘por las buenas o por las malas’ es crucial para la defensa nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este lunes que Dinamarca haya sido incapaz de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia y consideró que ha llegado el momento de hacerlo.

”Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia

El líder republicano lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla “por las buenas o por las malas” con el supuesto objetivo de frenar que China o Rusia ocupen antes ese territorio.

El sábado amenazó además con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión, cifra que podría subir al 25 % a partir de junio en caso de persistir en su actitud.

Esto ha provocado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijera el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” para “seguir coordinando” la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados.

