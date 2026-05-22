Trump asegura que Irán ‘se muere por llegar a un acuerdo’ con Estados Unidos

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con Washington para poner fin al conflicto, mientras continúa con sus amenazas con romper el alto el fuego vigente desde abril y retomar la ofensiva militar contra la República Islámica.

“Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla”, declaró.

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Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que ha habido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio durante una visita oficial a Suecia para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

DIFERENCIAS PROFUNDAS

Por su parte el Ministerio de Exteriores de Irán señaló que por el momento no pueden afirmar que se haya llegado a un punto en el que un pacto con el Gobierno del presidente Donald Trump se vea cercano.

El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí también se encuentra en Teherán como parte del proceso negociador.

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son “profundas y amplias”, por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

Entre las negociaciones con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Fue el viernes que Israel lanzó el viernes ataques aéreos en el sur de Líbano en los que murieron 10 personas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria.