Trump asegura que la guerra entre Israel y Hamás ‘ha terminado’

Internacional
/ 12 octubre 2025
    Trump asegura que la guerra entre Israel y Hamás ‘ha terminado’
    El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, rumbo a Oriente Medio. FOTO: AP

El mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto ‘están felices’, pues sus poblaciones ya estaban cansadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra entre Israel y Hamás “ha terminado”, al mismo tiempo que señaló que la liberación de los rehenes “será un momento muy especial”.

La guerra ha terminado, ¿lo entienden?”, aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

Fue el miércoles que el republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

Trump, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), también dijo que cree que el alto el fuego en Gaza se mantendrá.

En ese sentido, el republicano anotó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está “cansada” del conflicto.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

“Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calles. Y es un momento que no creo que se vuelva a ver”, apuntó el mandatario.

El mandatario, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), dijo que “todos están muy emocionados por este momento”, declaró a los periodistas mientras se preparaba para abordar el Air Force One.

Temas


Acuerdos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

