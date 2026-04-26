Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 26 abril 2026
    Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos
    Detienen atentado en contra del presidente Trump en el hotel Washington Hilton Vanguardia

Todd Blanche, fiscal general de los Estados Unidos, y Kash Patel, director del FBI, continúan con la investigación del incidente

En la noche del 25 de abril, un atentado en contra de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue detenido por elementos del Servicio Secreto. Elementos de seguridad arrestaron a un hombre de 31 años, aproximadamente, identificado como Cole Tomas Allen, de California.

El evento, realizado en la sala del Hotel Washington Hilton, tuvo que ser suspendido por protocolos de seguridad tras el arresto. Aunque las intenciones del agresor no han sido esclarecidas para la prensa, medios de información estadounidenses alegan que el detenido tenía intenciones de provocar un tiroteo en contra de la administración presidencial de Trump, la cual estaba presente en la noche de gala.

El hombre fue detenido por elementos de seguridad antes de que pudiese entrar al salón principal. Le confiscaron un arma larga y sus municiones. Tras el incidente, el presidente Trump, junto con miembros de su gabinete, dieron una rueda de prensa de emergencia en la sala de conferencias de la Casa Blanca.

En declaraciones posteriores, para la Fox News, el presidente Trump aseguró que el agresor organizó el atentado como un acto de ‘anticristianismo’. Aseveró que la persona estaba motivada por un ‘odio’ radical en contra de los cristianos.

‘Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano’ recalcó el presidente Trump durante una entrevista telefónica con la Fox News.

Durante la entrevista, el presidente afirmó que la familia del atacante había denunciado los indicios de una postura radical y portaba tendencias violentas. ‘Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala’ compartió Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/cole-tomas-allen-el-ingeniero-y-profesor-arrestado-como-supuesto-atacante-en-cena-con-trump-DH20270672

Sin embargo, el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, no ha confirmado, con base a las indagatorias, que las declaraciones de Trump, sobre el detenido sean correctas. Se reportó que el Cole Tomas Allen está bajo custodia hospitalaria, tras ser interceptado por elementos de seguridad. Se aclaró que durante el enfrentamiento no fue herido. Y se agregó que se ha negado a colaborar con las indagatorias de la investigación.

El lunes se estima que el detenido comparezca ante una corte de distrito de Columbia para enfrentar cargos formales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Casa Blanca
tiroteos
Atentados

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro

Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua
El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes. FOTO: Cuartoscuro

“Heroica” pareja estadounidense auxilió a heridos durante balacera en Teotihuacán
Habitantes reclamaron falta de medicinas, daños carreteros y riesgos por deslaves no atendidos.

Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves
Difundida poe el presidente de los EU, Donald Trump, se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto el sábado, durante cena anual de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cole Tomas Allen, el ingeniero y profesor arrestado como supuesto atacante en cena con Trump
Elementos de seguridad y del Servicio Secreto detienen a presunto responsable del atentado

Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump

Elementos del Servicio Secreto protegen al presidente Donald Trump

Donald Trump elogia al Servicio Secreto por el presunto arresto del tirador

Servicio Secreto evacúa a Trump durante cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la entrega de los Programas para el Bienestar en la entidad de Hidalgo.

Informes sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua hasta la mañanera del 27 de abril