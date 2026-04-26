Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos

En la noche del 25 de abril, un atentado en contra de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue detenido por elementos del Servicio Secreto. Elementos de seguridad arrestaron a un hombre de 31 años, aproximadamente, identificado como Cole Tomas Allen, de California.

El evento, realizado en la sala del Hotel Washington Hilton, tuvo que ser suspendido por protocolos de seguridad tras el arresto. Aunque las intenciones del agresor no han sido esclarecidas para la prensa, medios de información estadounidenses alegan que el detenido tenía intenciones de provocar un tiroteo en contra de la administración presidencial de Trump, la cual estaba presente en la noche de gala.

El hombre fue detenido por elementos de seguridad antes de que pudiese entrar al salón principal. Le confiscaron un arma larga y sus municiones. Tras el incidente, el presidente Trump, junto con miembros de su gabinete, dieron una rueda de prensa de emergencia en la sala de conferencias de la Casa Blanca.

En declaraciones posteriores, para la Fox News, el presidente Trump aseguró que el agresor organizó el atentado como un acto de ‘anticristianismo’. Aseveró que la persona estaba motivada por un ‘odio’ radical en contra de los cristianos.

‘Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano’ recalcó el presidente Trump durante una entrevista telefónica con la Fox News.

Durante la entrevista, el presidente afirmó que la familia del atacante había denunciado los indicios de una postura radical y portaba tendencias violentas. ‘Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala’ compartió Trump.