Los presos de la cárcel más grande de Irán se cosen los labios en huelga de hambre mientras las ejecuciones se disparan

La huelga de hambre, en la que participan al menos mil 500 presos condenados a muerte en la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, comenzó hace dos semanas después de que seis hombres condenados por delitos relacionados con las drogas fueran trasladados a régimen de aislamiento antes de su posible ejecución, según grupos iraníes de derechos humanos.

Los presos de la cárcel más grande de Irán se han cosido los labios mientras cientos de ellos se unían a una huelga de hambre masiva en medio de un aumento de las ejecuciones por delitos de drogas y cargos vinculados a las protestas antigubernamentales.

En una serie de videos compartidos por grupos de derechos humanos en el exilio, se ve a presos sentados en el pasillo de una prisión, sosteniendo pancartas con el lema “No a las ejecuciones” y coreando “Sé nuestra voz”.

En un video explícito, un preso se dirige a la cámara para decir que se está cosiendo los labios porque, tras seis días de huelga de hambre, ningún funcionario de prisiones ha respondido a la protesta.

Las imágenes muestran a otro preso fuera de cámara cosiendo los labios del hombre con aguja e hilo. En otro video, un preso pide asistencia médica urgente para aquellos cuyo estado, según él, está empeorando.

“Los guardias no nos abren la puerta para que podamos llevarlos a la enfermería de la prisión”, afirma.

Esta protesta es el último acto de desafío en la campaña liderada por los presos contra las ejecuciones, que comenzó en enero de 2024 y se ha extendido por las cárceles de Irán en medio de un fuerte aumento en el uso de la pena de muerte.

Este año se ha producido un aumento drástico de las ejecuciones en medio de la guerra con Estados Unidos, y las familias de los condenados a muerte y las organizaciones de derechos humanos han dado la voz de alarma ante el empeoramiento de la crisis de derechos humanos en el país.

El fin de semana, Donald Trump suspendió abruptamente una campaña de bombardeos de dos semanas, pero amenazó con reanudar los ataques a menos que las negociaciones con Teherán avancen.

Una fuente en Teherán declaró: «Cada vez que la sombra de la guerra se disipa, aunque sea levemente, sobre el régimen, este se vuelve más brutal». Señaló que un prisionero fue ejecutado el 6 de abril, fecha en que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego. «La frecuencia de las ejecuciones ha aumentado desde que supuestamente terminó la guerra».

Según la organización sin ánimo de lucro Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, este año se han llevado a cabo al menos 424 ejecuciones, y cientos de personas más se encuentran en el corredor de la muerte. La mayoría de las ejecuciones se produjeron en casos relacionados con el narcotráfico, según IHRNGO.

El martes, las autoridades ahorcaron a dos hombres declarados culpables de “declarar la guerra a Dios” por la muerte de dos policías durante las protestas antigubernamentales. Veintiséis personas vinculadas a las protestas de enero han sido ahorcadas este año.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO, afirmó que las personas condenadas a muerte por delitos de drogas se encuentran entre los presos más marginados y sin voz en el corredor de la muerte.

“Solo el año pasado, al menos 795 personas fueron ahorcadas por cargos relacionados con las drogas, prácticamente sin reacción internacional y casi sin campañas nacionales o en redes sociales para salvarlas. Al organizar esta protesta, los presos de Ghezel Hesar corren un riesgo extraordinario. Saben que las autoridades pueden ejecutarlos en cualquier momento, pero han optado por alzar la voz con la esperanza de que la comunidad internacional finalmente los escuche y aumente el costo político de estas ejecuciones”, afirmó.

Según Amnistía Internacional , los tribunales revolucionarios, que tienen jurisdicción sobre la seguridad nacional y los delitos relacionados con las drogas, carecen de independencia e imponen habitualmente duras condenas, incluidas las penas de muerte, tras juicios manifiestamente injustos.

En un mensaje transmitido al periódico The Guardian, un manifestante condenado a muerte declaró: «Somos presos que cometimos estos errores simplemente para poder cubrir nuestras necesidades básicas, y lamentamos profundamente nuestras acciones. ¿En qué otro lugar del mundo se le quita la vida a una persona por un primer error?».

En octubre de 2025 se llevó a cabo una protesta similar en la prisión, cuando más de 1500 reclusos iniciaron una huelga de hambre de seis días, lo que motivó una inusual visita de las autoridades. Sin embargo, los activistas afirman que las condiciones no han mejorado desde entonces. Moein Khazaeli, abogado de derechos humanos en Dadban, un centro de asesoría legal para activistas iraníes, declaró que las ejecuciones continúan tras juicios injustos por delitos relacionados con las drogas.

“En muchos casos, los acusados no tienen acceso a abogados ni a un derecho efectivo a defenderse. También hay casos en los que se fabrican cargos contra personas pertenecientes a minorías étnicas o de escasos recursos”, declaró Khazaeli. “Las sentencias de muerte dictadas por los tribunales revolucionarios constituyen una violación de los derechos humanos e incluso de las propias leyes de Irán”.

Las ejecuciones también se han disparado entre los presos políticos y los manifestantes detenidos tras las protestas nacionales de enero. Muchas de las condenas a muerte se dictaron sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, según declaró Amiry-Moghaddam.

«La República Islámica no tiene justificación legítima para aplicar la pena de muerte por delitos de drogas. No es un requisito del islam, y las propias autoridades han reconocido reiteradamente que las ejecuciones no han logrado disuadir el narcotráfico ni el consumo de drogas. Por el contrario, tanto el narcotráfico como la adicción han seguido aumentando con los años. Los condenados a muerte rara vez son grandes narcotraficantes; suelen ser mensajeros de menor rango, reclutados por su pobreza a cambio de una pequeña suma. Muchos son condenados únicamente con base en confesiones obtenidas bajo tortura», añadió.

Familiares de los condenados a muerte en Ghezel Hesar han organizado protestas a las afueras de la prisión en apoyo de los que se encuentran dentro, pero según fuentes, las autoridades reprimieron violentamente su concentración.