Trump celebra el 2026 en Mar-a-Lago con una subasta de una pintura de Jesús por 2.75 mdd

Donald Trump dio la bienvenida al 2026 con una fiesta deslumbrante en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, donde subastó un retrato recién pintado de Jesucristo por 2,75 millones de dólares y dijo que su resolución de Año Nuevo era un deseo de “paz en la Tierra”.

El retrato de Jesús había sido pintado en el escenario por la artista Vanessa Horabuena, quien, según el presidente, era “una de las más grandes artistas del mundo”.

TE PUEDE INTERESAR: Sube 50% vandalismo a trenes durante 2025 en Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Jalisco

Para mí, es una de las mejores. De hecho, anoche hizo algo increíble. Puede pintar, lentamente, un hermoso retrato para la Casa Blanca, o puede pintar el cuadro más increíble en literalmente 10 minutos”, añadió en un video del evento transmitido por el canal conservador Newsmax.

El flujo de superlativos de Trump continuó mientras Horabuena abordaba el gran lienzo negro con un pincel mientras una banda comenzaba a interpretar lentamente Aleluya.

“Dibuja algo realmente especial. No sé qué sea, pero dibuja algo realmente especial”, dijo, abriendo la puja por 100.000 dólares. “No sé cómo se hace eso”, le dijo al artista, explicando que la mitad de lo recaudado en la subasta se destinaría al hospital infantil St. Jude y la otra mitad al departamento del sheriff local.

“Esta gente tiene mucho dinero, para que lo sepas”, añadió.

La imagen se vendió por 2,75 millones de dólares a una mujer con sombrero de copa. Entre los asistentes a la gala se encontraban el exasesor Rudy Giuliani; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa, Sara; el multimillonario emiratí Hussain Sajwani; Brett Ratner, director del próximo documental de Amazon sobre Melania; el republicano Tom Emmer, de la Cámara de Representantes; y Jeanine Pirro, fiscal general del Distrito de Columbia.

El deseo de Trump de “paz en la Tierra” se produjo cuando los periodistas preguntaron sobre un supuesto ataque dirigido por la CIA en un muelle en Venezuela.

La fiesta de Nochevieja de Mar-a-Lago , a la que en años anteriores han asistido Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods y Rod Stewart, es una tradición de Trump que se remonta al menos a dos décadas. Las entradas cuestan $1,450.

Las festividades siguieron a un día de bombardeo de temas aleatorios en las redes sociales, con Trump llamando al gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, un “escoria”, a George Clooney “mediocre”, a los demócratas como un “grupo de tramposos y ladrones”, y exagerando las políticas arancelarias de su administración que dijo habían cosechado “un récord mundial en inversiones”.

Al menos tres de las 10 publicaciones que Trump publicó el miércoles estaban relacionadas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la investigación de fraude a los servicios sociales.

Trump anticipó lo que probablemente será un tema recurrente en los próximos días. “¿Se imaginan que robaron 18 mil millones de dólares?”, dijo Trump. “Eso es solo lo que estamos descubriendo. Es una miseria. Y California está peor, Illinois está peor y, lamentablemente, Nueva York está peor”.

“Vamos a llegar al fondo de todo esto. Fue una estafa gigantesca”, añadió. “Por lo demás, vamos a tener un Año Nuevo excelente”.