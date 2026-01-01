Sube 50% vandalismo a trenes durante 2025 en Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Jalisco

Las vías del tren sufrieron en 2025 un aumento del 50 por ciento de agresiones directas a su infraestructura, principalmente en Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Jalisco y Aguascalientes.

Entre enero y junio se registraron 330 reportes de vandalismo en vía, un incremento de 50 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Pulso Operativo y de Seguridad del Sistema Ferroviario Mexicano de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el informe más actualizado del organismo.

El 54 por ciento de los reportes correspondieron a piezas de los trenes, el 28 por ciento a obstrucciones de vÌa y el 17 a infraestructura y señales, refiere el diagnóstico.

No se trata sólo de daños al tren en movimiento, sino de intervenciones deliberadas sobre la vÌa que elevan el riesgo operativo y el impacto sistémico, dijeron fuentes a REFORMA.

“La afectación en vía, componentes de señalamiento, aparatos de vía y obstrucciones implican tiempos de reparación mayores, protocolos de seguridad más estrictos y, en casos críticos, la suspensión preventiva de la circulación. A diferencia del vandalismo al tren, donde el daño puede circunscribirse a una unidad, las agresiones a la vía repercuten en troncales completas y multiplican los costos logísticos para la industria y el comercio”, alertó la fuente.

Durante el primer semestre de 2025, los reportes de vandalismo al material rodante se ubicaron en Coahuila con un 27.30 por ciento, Guanajuato en un 22.2, Jalisco en un 10.82 por ciento y Aguascalientes en un 6.95 por ciento, un patrón que perfila al Bajío y corredores del norte como zonas de mayor presión operativa e industrial.