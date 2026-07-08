Trump da por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán: ‘No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el memorando de entendimiento para el alto al fuego con Irán llegó a su fin y afirmó que ya no tiene interés en continuar con ese mecanismo, luego de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Durante una conferencia de prensa ofrecida en Ankara, Turquía, en el marco de la Cumbre de la OTAN, el mandatario respondió a una pregunta sobre el futuro del acuerdo firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán para suspender temporalmente las hostilidades.

Al ser cuestionado sobre si el alto al fuego había terminado y si el memorando de entendimiento seguía vigente, Trump respondió que, desde su perspectiva, el acuerdo ya concluyó. “Es una pregunta muy interesante. En mi opinión, creo que se ha acabado. No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma. Y son gente despiadada y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por lo que a mí respecta, se ha acabado”, declaró. El mandatario agregó que sostendrá conversaciones con los negociadores estadounidenses, aunque reiteró que considera que continuar el diálogo con Irán representa “una pérdida de tiempo”. TRUMP ACUSA A IRÁN DE INCUMPLIR LO ACORDADO Durante su intervención, Trump afirmó que el gobierno iraní modificó públicamente la versión de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones, lo que, dijo, deterioró la confianza entre ambas partes. “Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos. Llegamos a un acuerdo y ellos... ¿y si llego a un acuerdo con él?, tenemos un acuerdo y él sale y habla. Llegamos a un acuerdo. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo. Salen fuera y hablan con la prensa. Dicen que ni siquiera lo hemos discutido. Les pasa algo raro. Están locos. Por lo que a mí respecta, se acabó”, expresó. Más tarde, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró que considera improductivo continuar negociando con las autoridades iraníes y las acusó de tergiversar los compromisos asumidos durante las conversaciones. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados”, añadió.

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EL ACUERDO BUSCABA ABRIR NEGOCIACIONES PERMANENTES El memorando de entendimiento suscrito el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, contemplaba un alto al fuego provisional de 60 días con el objetivo de crear las condiciones necesarias para negociar un acuerdo permanente. Como parte del plan inicial, ambas delegaciones tenían previsto reunirse en Suiza para avanzar en un mecanismo definitivo que redujera las tensiones entre ambos países. Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a concretarse después de la ofensiva militar de Israel sobre territorio libanés, cuyo cese de hostilidades también formaba parte de los compromisos contemplados dentro del acuerdo. Posteriormente se realizaron negociaciones indirectas en Catar, las cuales concluyeron la semana pasada sin avances significativos, manteniendo la incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático. ESCALADA MILITAR ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN Las declaraciones de Trump se produjeron luego de una nueva jornada de enfrentamientos entre ambas naciones. De acuerdo con la información disponible, el Ejército de Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán. En respuesta, la República Islámica realizó bombardeos dirigidos contra bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, ampliando nuevamente el escenario de confrontación en la región. La nueva escalada ocurre después de varias semanas de tensiones derivadas de los desacuerdos sobre el programa nuclear iraní y de las negociaciones que buscaban evitar un conflicto de mayor alcance. ESTADOS UNIDOS REVOCA LICENCIA PARA EXPORTACIONES PETROLERAS IRANÍES En paralelo al deterioro de las relaciones diplomáticas, el gobierno estadounidense anunció la revocación de una licencia que permitía temporalmente la comercialización de petróleo y productos petroquímicos de origen iraní. La medida fue adoptada después de que tres petroleros resultaran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos. La autorización había sido emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 22 de junio y permitía las operaciones comerciales hasta el 21 de agosto como parte de los compromisos incluidos en el acuerdo provisional entre ambos países. Con la revocación anunciada este martes, Washington estableció como fecha límite el próximo 17 de julio para concluir cualquier transacción relacionada con esa licencia.

PERSISTE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DEL DIÁLOGO Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de creciente tensión diplomática y militar entre Washington y Teherán, mientras permanecen suspendidos los intentos por alcanzar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear iraní y la reducción de las hostilidades en la región. Hasta el momento, las autoridades iraníes no habían emitido una respuesta oficial a las declaraciones realizadas por Donald Trump sobre el fin del memorando de entendimiento y la continuidad de las negociaciones entre ambos gobiernos.

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