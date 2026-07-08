Trump da por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán: ‘No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump da por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán: ‘No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria’
    Donald Trump aseguró durante la Cumbre de la OTAN que el acuerdo de alto al fuego con Irán terminó y calificó de inútil seguir negociando. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Acuerdos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Otan

Donald Trump afirmó que el memorando de alto al fuego con Irán terminó y descartó continuar las negociaciones con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el memorando de entendimiento para el alto al fuego con Irán llegó a su fin y afirmó que ya no tiene interés en continuar con ese mecanismo, luego de una nueva escalada de tensiones entre ambos países.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Ankara, Turquía, en el marco de la Cumbre de la OTAN, el mandatario respondió a una pregunta sobre el futuro del acuerdo firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán para suspender temporalmente las hostilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-ataca-a-teheran-despues-de-violacion-de-acuerdo-por-iran-KC21982549

Al ser cuestionado sobre si el alto al fuego había terminado y si el memorando de entendimiento seguía vigente, Trump respondió que, desde su perspectiva, el acuerdo ya concluyó.

“Es una pregunta muy interesante. En mi opinión, creo que se ha acabado. No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma. Y son gente despiadada y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por lo que a mí respecta, se ha acabado”, declaró.

El mandatario agregó que sostendrá conversaciones con los negociadores estadounidenses, aunque reiteró que considera que continuar el diálogo con Irán representa “una pérdida de tiempo”.

TRUMP ACUSA A IRÁN DE INCUMPLIR LO ACORDADO

Durante su intervención, Trump afirmó que el gobierno iraní modificó públicamente la versión de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones, lo que, dijo, deterioró la confianza entre ambas partes.

“Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos. Llegamos a un acuerdo y ellos... ¿y si llego a un acuerdo con él?, tenemos un acuerdo y él sale y habla. Llegamos a un acuerdo. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo. Salen fuera y hablan con la prensa. Dicen que ni siquiera lo hemos discutido. Les pasa algo raro. Están locos. Por lo que a mí respecta, se acabó”, expresó.

Más tarde, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró que considera improductivo continuar negociando con las autoridades iraníes y las acusó de tergiversar los compromisos asumidos durante las conversaciones.

“Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados”, añadió.

EL ACUERDO BUSCABA ABRIR NEGOCIACIONES PERMANENTES

El memorando de entendimiento suscrito el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, contemplaba un alto al fuego provisional de 60 días con el objetivo de crear las condiciones necesarias para negociar un acuerdo permanente.

Como parte del plan inicial, ambas delegaciones tenían previsto reunirse en Suiza para avanzar en un mecanismo definitivo que redujera las tensiones entre ambos países.

Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a concretarse después de la ofensiva militar de Israel sobre territorio libanés, cuyo cese de hostilidades también formaba parte de los compromisos contemplados dentro del acuerdo.

Posteriormente se realizaron negociaciones indirectas en Catar, las cuales concluyeron la semana pasada sin avances significativos, manteniendo la incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático.

ESCALADA MILITAR ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de una nueva jornada de enfrentamientos entre ambas naciones.

De acuerdo con la información disponible, el Ejército de Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán.

En respuesta, la República Islámica realizó bombardeos dirigidos contra bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, ampliando nuevamente el escenario de confrontación en la región.

La nueva escalada ocurre después de varias semanas de tensiones derivadas de los desacuerdos sobre el programa nuclear iraní y de las negociaciones que buscaban evitar un conflicto de mayor alcance.

ESTADOS UNIDOS REVOCA LICENCIA PARA EXPORTACIONES PETROLERAS IRANÍES

En paralelo al deterioro de las relaciones diplomáticas, el gobierno estadounidense anunció la revocación de una licencia que permitía temporalmente la comercialización de petróleo y productos petroquímicos de origen iraní.

La medida fue adoptada después de que tres petroleros resultaran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.

La autorización había sido emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 22 de junio y permitía las operaciones comerciales hasta el 21 de agosto como parte de los compromisos incluidos en el acuerdo provisional entre ambos países.

Con la revocación anunciada este martes, Washington estableció como fecha límite el próximo 17 de julio para concluir cualquier transacción relacionada con esa licencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tres-petroleros-son-alcanzados-por-proyectiles-en-el-estrecho-de-ormuz-KN21973595

PERSISTE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DEL DIÁLOGO

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de creciente tensión diplomática y militar entre Washington y Teherán, mientras permanecen suspendidos los intentos por alcanzar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear iraní y la reducción de las hostilidades en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no habían emitido una respuesta oficial a las declaraciones realizadas por Donald Trump sobre el fin del memorando de entendimiento y la continuidad de las negociaciones entre ambos gobiernos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Otan

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La justicia ha procesado a cinco exediles coahuilenses por presuntos actos de corrupción, documentados por la Fiscalía especializada.

Coahuila: Caen 5 exalcaldes por corrupción en 7 años
El sector automotriz mexicano reportó cifras a la baja en exportación y producción de vehículos ligeros.

Resisten exportaciones automotrices de Coahuila pese a caída nacional; Stellantis compensa baja de GM
Pareja de Víctor Rodríguez Padilla presenta denuncia de violencia familiar

Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar
La Major League Soccer aportó 44 futbolistas al Mundial 2026, la cifra más alta de su historia y superior a los 26 convocados por la Liga MX.

La MLS tuvo a 44 jugadores en el Mundial 2026, como nunca en su historia; supera a la Liga Mx
Del fracaso al olvido: los superhéroes que perdieron la batalla en taquilla y streaming

Del fracaso al olvido: los superhéroes que perdieron la batalla en taquilla y streaming
La confrontación entre José Ramón López Beltrán y el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a intensificarse en la red social X.

¡Gordo, no seas terco!... Hijo de AMLO y Salinas Pliego vuelven a enfrentarse en X
La familia de Roxana Guzmán despidió a la periodista en Nanchital tras la identificación de sus restos. El caso suma ocho personas imputadas por el crimen.

Roxana Guzmán fue velada en Veracruz; Senado exige investigar su asesinato sin descartar su labor periodística
La ONU-DH pidió esclarecer los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna e investigar como línea central su ejercicio periodístico.

ONU-DH exige esclarecer asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna y proteger la libertad de expresión