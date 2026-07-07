Estados Unidos ataca a Teherán después de violación de acuerdo por Irán
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Se detalló que las autoridades de Irán atacaron a 3 embarcaciones comerciales cerca de Omán, provocando el ataque de Estados Unidos
El 7 de julio, tras la firma del memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán, el 17 de junio, nuevamente se han incursionado hostilidades militares.
El Comando Central de los Estados Unidos informó que se realizaron ataques en contra de Irán, después de que las autoridades iraníes, supuestamente, fueron hostiles a barcos de petróleo en el estrecho de Ormuz.
Dicho espacio geopolítico continúa siendo el principal centro de disputa por las autoridades de Estados Unidos y el régimen de Irán, ya que el 20% del comercio petrolero se trafica a través de ese tramo de navegación.
Según el Comando Central estadounidense, Irán cometió agresiones en contra de 3 embarcaciones comerciales, que fueron alcanzadas por proyectiles en las inmediaciones de Omán.
La represalia de Estados Unidos se concentró en Teherán, capital de Irán. Sin embargo, la hostilidad entre ambos países ya no se concentrará en bombardeos, sino que se ha revocado la licencia a Irán de vender petróleo. Dicho permiso era parte de los acuerdos de paz, establecidos en Pakistán por ambas partes del conflicto.