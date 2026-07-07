Estados Unidos ataca a Teherán después de violación de acuerdo por Irán

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    Estados Unidos ataca a Teherán después de violación de acuerdo por Irán
    Continúan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán Vanguardia

Se detalló que las autoridades de Irán atacaron a 3 embarcaciones comerciales cerca de Omán, provocando el ataque de Estados Unidos

El 7 de julio, tras la firma del memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán, el 17 de junio, nuevamente se han incursionado hostilidades militares.

El Comando Central de los Estados Unidos informó que se realizaron ataques en contra de Irán, después de que las autoridades iraníes, supuestamente, fueron hostiles a barcos de petróleo en el estrecho de Ormuz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-advierte-a-petroleros-que-usen-sus-rutas-aprobadas-en-ormuz-o-habra-una-respuesta-energica-JP21847916

Dicho espacio geopolítico continúa siendo el principal centro de disputa por las autoridades de Estados Unidos y el régimen de Irán, ya que el 20% del comercio petrolero se trafica a través de ese tramo de navegación.

Según el Comando Central estadounidense, Irán cometió agresiones en contra de 3 embarcaciones comerciales, que fueron alcanzadas por proyectiles en las inmediaciones de Omán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tres-petroleros-son-alcanzados-por-proyectiles-en-el-estrecho-de-ormuz-KN21973595

La represalia de Estados Unidos se concentró en Teherán, capital de Irán. Sin embargo, la hostilidad entre ambos países ya no se concentrará en bombardeos, sino que se ha revocado la licencia a Irán de vender petróleo. Dicho permiso era parte de los acuerdos de paz, establecidos en Pakistán por ambas partes del conflicto.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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