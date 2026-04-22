Trump denuncia fraude en las elecciones para aprobar nuevo mapa electoral en Virginia

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció, sin aportar pruebas, un supuesto “fraude” en el referéndum celebrado en Virginia sobre la redistribución de distritos electorales, que dio la victoria a los demócratas y podrá tener un impacto directo en el control del Congreso de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

“Anoche tuvo lugar una elección fraudulenta en el gran estado libre asociado de Virginia”, afirmó Trump, quien sostuvo que los republicanos lideraban durante la jornada hasta que, según él, se produjo una “masiva irrupción de votos por correo” al final del recuento, lo que habría favorecido a los demócratas.

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Las declaraciones se producen después de que el Partido Demócrata, con el 97 % de los votos escrutados, lograra la aprobación de un nuevo mapa electoral en Virginia con el 51,5 % de los votos a favor, frente al 48,5 % que rechazó la medida.

Esta redistribución podría favorecer a los demócratas con hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre y permitirles ganar 10 de los 11 distritos del estado.

Virginia se suma con estos comicios a otros estados que ya han rediseñado en los últimos meses los distritos electorales, a pesar de que era una práctica que solía llevarse a cabo cada diez años, cuando se actualiza el censo y no tocaría hasta 2030.

En 2025 Texas impulsó un rediseño de sus distritos muy beneficioso a favor de los republicanos que desencadenó la reacción en cadena de otros estados.

El mandatario también cuestionó la claridad de la redacción de la pregunta del referéndum, que calificó como “deliberadamente ininteligible y engañosa”.

“Como todo el mundo sabe, soy una persona extraordinariamente brillante, y ni siquiera yo tenía la menor idea de qué demonios estaban hablando en el referéndum... ¡y ellos tampoco!”, expresó.

Trump finalmente trasladó su confianza en que los tribunales “logren reparar esta parodia de ‘justicia’”, ya que la Corte Suprema todavía podría anular el nuevo mapa, lo que supondría una ventaja para los republicanos a nivel nacional.