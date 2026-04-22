El papa León XIV pide justicia y cerrar la brecha económica en su visita a Guinea Ecuatorial

Por: NICOLE WINFIELD León comenzó el día con una misa en Mongomo, una ciudad oriental en la frontera con Gabón que ha experimentado un gran desarrollo desde el auge petrolero de Guinea Ecuatorial en la década de 1990. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien ha sido acusado de corrupción generalizada y autoritarismo en sus cuatro décadas en el poder, es oriundo de Mongomo. La ciudad se ha beneficiado de inversión e infraestructura gubernamental, aunque allí no se ubica ninguna institución oficial. Mientras más de la mitad de la población de Guinea Ecuatorial vive en la pobreza, Mongomo presume de edificios opulentos, jardines cuidados detrás de rejas con puntas doradas, un campo de golf de 18 hoyos y es el punto de partida de la única autopista del país, que enlaza la ciudad con Bata, en la costa oeste.

Obiang y su esposa estuvieron presentes en la misa de León, al igual que su hijo, Teodoro “Teddy” Nguema Obiang, vicepresidente del país, quien fue condenado por un tribunal francés por malversar millones de euros, que le impuso una pena de tres años de prisión suspendida, una multa de 30 millones de euros (35,2 millones de dólares) y ordenó el decomiso de sus casas y autos de lujo en Francia. El país ha protestado los decomisos ante la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos otorgó el año pasado al Obiang más joven una exención temporal de las sanciones estadounidenses por corrupción para que pudiera viajar a una reunión de la ONU y visitar otras ciudades estadounidenses. Obiang también se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El Vaticano dijo que se estima que 100.000 personas asistieron a la misa, la mayoría de pie, en el gran acceso a la basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo. La monumental iglesia fue consagrada en 2011 y está inspirada en la basílica de San Pedro en el Vaticano. Antes de la misa, León saludó a la multitud ya la familia presidencial. Con los Obiang a su lado, bendijo la primera piedra de una futura catedral que se construirá en la nueva capital del país, Ciudad de la Paz. En su homilía, León instó a todos los ciudadanos a trabajar juntos para construir una sociedad “capaz de engendrar un nuevo sentido de justicia”, donde haya “mayor espacio para la libertad” y donde “la dignidad de la persona humana siempre pueda ser salvaguardada”. Instó a todos, según sus funciones, a trabajar para “servir al bien común en lugar de a intereses privados, cerrando la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos”. León tenía previsto visitar una prisión en la ciudad portuaria de Bata, continuando la tradición del papa Francisco, quien hizo de las visitas a cárceles una prioridad de su pontificado. Abusos judiciales documentados Las prisiones de Guinea Ecuatorial y su sistema de justicia en general han sido señaladas repetidamente por la ONU y condenados por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su informe de 2023 sobre el país, Estados Unidos enumeró una larga lista de abusos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias o ilegales, detenciones políticas, tortura, condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida y “graves problemas” con la independencia del poder judicial.

“Amnistía Internacional tiene serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, afirmó Marta Colomer Aguilera, responsable sénior de campañas en la oficina de África Occidental y Central de Amnistía. Indicó que se ha utilizado la tortura para confesiones o como castigo, que se hospeda a defensores de derechos humanos y que la falta de independencia judicial para obtener compromete el derecho a un juicio justo. Obiang gobierna en Guinea Ecuatorial desde 1979. En su discurso del martes para dar la bienvenida a León, Obiang le dijo al papa que se sintiera como en casa en el país, que es uno de los más católicos de África. “Con estos sentimientos de amor, afecto y cercanía mostrados por Su Santidad hacia nuestro pueblo, su fe se fortalecerá y se reafirmará la paz interior que ha sostenido al pueblo durante más de cinco décadas, así como las excelentes relaciones que mantenemos con la Santa Sede y la Iglesia católica local”, le dijo a León. Después de que se levantaran las sanciones contra Obiang hijo, se supone que Guinea Ecuatorial era uno de varios países africanos que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Trump para aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos a países distintos del suyo. Reportes de AP muestran que al menos 29 de esos migrantes, sin vínculos con el país, han sido deportados al país. El gobierno ha negado abusos de derechos y no ha hecho comentarios cuando se le pidió responder a preguntas sobre abusos relacionados con el acuerdo de deportaciones migratorias de Estados Unidos. León ha criticado la política general de deportaciones migratorias del gobierno de Trump por ser “extremadamente irrespetuosa”. “Muy preocupante desprecio por la vida humana” En la víspera de su visita a la prisión, 70 organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a León, en la que le pidieron que se pronuncie, especialmente, sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia este país y que inste a las naciones africanas a no ser cómplices de esa práctica. “Estas prácticas eluden las protecciones humanitarias, exponen a los refugiados a la detención y la coerción, y someten a las personas a la devolución, en contravención directa del derecho internacional”, escribieron, en referencia al concepto jurídico que prohíbe a los países enviar a personas a lugares donde sus vidas o libertades estén en riesgo.

En los días anteriores a la llegada de León, el gobierno liberó a casi 100 personas que habían sido arrestadas en una represión de 2022 contra la violencia callejera, según un abogado local, que pidió el anonimato dado el historial de derechos humanos del país. El abogado calificó las liberaciones como un “resultado positivo” de la visita, aunque señaló que el gobierno aún no ha tomado medidas para liberar a políticos como Gabriel Nsé Obiang, quien está en la cárcel desde los disturbios preelectorales de 2022, oa activistas como Anacleto Micha o Joaquín Elo Ayeto.