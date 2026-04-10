Trump destina más de 250 millones de dólares para premiar a policías que arresten migrantes

AUSTIN.- Con el objetivo de financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policía local, el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha destinado más de 250 millones de dólares.

Lo anterior trasciende en medio de señales contradictorias tras la crisis desatada por agentes de ICE en Minnesota, tras la muerte de migrantes durante sus operativos.

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De acuerdo a organización FWD.us, en total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el Gobierno federal, que ha desembolsado más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7 mil 500 por cada agente de policía que entre en el programa.

La vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, Felicity Rose, destacó que es este tipo de acuerdos e incentivos financieros, los que “incentivan el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”

Cabe recordar que cuando se anunció la iniciativa, en septiembre del año pasado, Seguridad Nacional aseguró que ayudaría a arrestar y deportar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas”.

DETENCIONES SIN SENTENCIA

El centro TRAC de la Universidad de Syraus ha mencionado que bajo el Gobierno de Trump, más de un 70% de las personas que están retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen.

Por otro lado, los detenidos que sí tienen convicciones, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico.

Asimismo informes independientes basados en información entregada por el DHS, entre ellos reportes elaborados por el Centro Brennan para la justicia, TRAC y el Instituto CATO, coinciden en que la mayoría (73%) de los detenidos en los centros detención de ICE el año anterior “no tienen antecedentes criminales”.

De acuerdo a documentos internos de ICE, filtrados en marzo por el periodista independiente Ken Klippenstein, los agentes de policía que participen en el programa solo empiezan a recibir los bonos extra cuando arrestan a su primer migrante.

Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este tipo de acuerdos, 270 y 161 respectivamente, según los datos recopilados por FWD.US

En total, las distintas autoridades locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares en desembolsos federales por su colaboración con DHS, y las de Texas unos 13 millones.

Según estimados de FWD.US, DHS ha entrenado a entre 13 mi 800 y 15 mil 800 policías en todo el país para que puedan realizar labores de migración.