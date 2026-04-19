Trump dice que EU incautó buque de carga con bandera iraní cerca de estrecho de Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 abril 2026
    Trump dice que EU incautó buque de carga con bandera iraní cerca de estrecho de Ormuz
    Trump dijo en redes sociales que la Marina “los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los Marines estadounidenses tenían bajo custodia la embarcación, llamada Touska. ESPECIAL.

Se trata de la primera interceptación de este tipo desde que comenzó la semana pasada el bloqueo de los puertos iraníes

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se apoderó por la fuerza el domingo de un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir el bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz.

De acuerdo a lo que dijo barco fue advertido por un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán para que se detuviera, pero no lo hizo.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho niños mueren en un tiroteo esta madrugada en Louisiana; abaten al agresor en persecución

Lo anterior, puso en duda el anuncio anterior de Trump de que negociadores de Estados Unidos se dirigirán a Pakistán el lunes para otra ronda de conversaciones con Irán.

El pasado sábado el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista transmitida por la televisión estatal a última hora del sábado que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, y reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

Al momento la Casa Blanca ha informado que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones el fin de semana pasado, encabezará la delegación a Pakistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump ha reiterado sus amenazas contra la infraestructura iraní que han suscitado críticas generalizadas y denuncias que ello constituye crímenes de guerra. Si Irán no acepta el acuerdo “Estados Unidos destruirá cada Central Eléctrica y cada Puente en Irán”, escribió.

SE MANTIENE BLOQUEO

Los buques seguían sin poder transitar por la crucial vía fluvial en medio de amenazas de Irán y el bloqueo de Estados Unidos a los barcos que se dirigen hacia y desde puertos iraníes. Cientos de embarcaciones esperaban en cada extremo la autorización.

Una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas amenazaba con profundizarse. Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo normalmente pasa por el estrecho, junto con suministros críticos de fertilizante para los agricultores del mundo, gas natural y ayuda humanitaria para lugares en extrema necesidad como Afganistán y Sudán.

Funcionarios iraníes reiteraron el domingo que los barcos no pasarían mientras el bloqueo norteamericano siga vigente. “Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, declaró Qalibaf.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Buque
Guerras
Petróleo

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
DIF Saltillo y UDEM firmaron acuerdo para implementar evaluaciones de salud mental con apoyo tecnológico.

En Saltillo, DIF y UDEM impulsan evaluación de salud mental con IA
La ruta RS-714 iniciará operaciones este lunes como parte del sistema de rutas alimentadoras en Saltillo.

En Saltillo, nueva ruta RS-714 inicia operaciones este lunes
Detienen a Nazaret ‘N’ por vinculación a un esquema de fraudes

Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal
Un video obtenido por REFORMA muestra a dicho habitante accediendo al elevador con una mujer de unos 20 años.

Revelan video de acoso en edificio del feminicidio de Edith Guadalupe
El papa León XIV llega al aeropuerto de Yaundé Ville para oficiar una misa, en Camerún, el 18 de abril de 2026, en el sexto día de su viaje pastoral por África.

Llega Papa León XIV a Angola: busca llevar un mensaje de alegría
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus negociadores de Washington viajarán a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones.

Trump exige a Irán respetar alto al fuego ante negociaciones; retoma amenaza con ataques
Con el pliego 2026 en su tramo final, el SNTE anticipa una negociación salarial anclada al aumento del salario mínimo y busca superar el 13%.

SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

Los afectados fueron llevados a unidades del IMSS Bienestar, IMSS e Issste; el conductor quedó bajo observación y el tránsito permanece limitado.

Nube tóxica por volcadura de pipa con amoniaco en Sonora intoxica a 27 personas