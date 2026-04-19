Trump dice que EU incautó buque de carga con bandera iraní cerca de estrecho de Ormuz

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se apoderó por la fuerza el domingo de un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir el bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz.

De acuerdo a lo que dijo barco fue advertido por un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán para que se detuviera, pero no lo hizo.

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Lo anterior, puso en duda el anuncio anterior de Trump de que negociadores de Estados Unidos se dirigirán a Pakistán el lunes para otra ronda de conversaciones con Irán.

El pasado sábado el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista transmitida por la televisión estatal a última hora del sábado que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, y reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

Al momento la Casa Blanca ha informado que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones el fin de semana pasado, encabezará la delegación a Pakistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump ha reiterado sus amenazas contra la infraestructura iraní que han suscitado críticas generalizadas y denuncias que ello constituye crímenes de guerra. Si Irán no acepta el acuerdo “Estados Unidos destruirá cada Central Eléctrica y cada Puente en Irán”, escribió.

SE MANTIENE BLOQUEO

Los buques seguían sin poder transitar por la crucial vía fluvial en medio de amenazas de Irán y el bloqueo de Estados Unidos a los barcos que se dirigen hacia y desde puertos iraníes. Cientos de embarcaciones esperaban en cada extremo la autorización.

Una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas amenazaba con profundizarse. Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo normalmente pasa por el estrecho, junto con suministros críticos de fertilizante para los agricultores del mundo, gas natural y ayuda humanitaria para lugares en extrema necesidad como Afganistán y Sudán.

Funcionarios iraníes reiteraron el domingo que los barcos no pasarían mientras el bloqueo norteamericano siga vigente. “Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, declaró Qalibaf.