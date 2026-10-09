Trump dice que EU le comprará diésel a Rusia, lo que alivia la presión sobre Moscú

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció que ha alcanzado un acuerdo para obtener diésel de Rusia, un giro sorprendente tras años de presión de Washington sobre Moscú por la guerra contra Ucrania y un intento de abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump manifestó en redes sociales el viernes que cerró el acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin en una llamada telefónica en la que se esperaba que abordara un presunto caso de peste en Rusia.

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En cambio, el mandatario estadounidense anunció que el Kremlin suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de diésel, seguidas de otras 500 mil toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Moscú entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” tras eso, escribió.

Su decisión arroja dudas sobre la probabilidad de que la Casa Blanca imponga sanciones a Rusia este mes. Una ley bipartidista aprobada por el Congreso le ordenó al gobierno tomar medidas contra los principales importadores de petróleo y gas rusos.

En su anuncio, Trump no se refirió a las sanciones ni a la guerra contra Ucrania, pero declaró: “Reducir los precios para los estadounidenses —especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros— es mi mayor prioridad”.

La Casa Blanca no respondió de momento a preguntas sobre quién estaba pagando el diésel de Rusia ni cuándo estaría disponible el combustible suministrado en virtud del acuerdo. Tampoco aclaró si los suministros posteriores de diésel ruso previstos para el próximo mes se entregarían antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev volvió a publicar el viernes en la red social X el anuncio del Departamento del Tesoro, y señaló que “la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en diésel y energía beneficiará al mundo”.

La ley que Trump promulgó el mes pasado contempla sanciones contra funcionarios rusos, bancos y una flota clandestina de petroleros, y prohíbe toda nueva inversión estadounidense en Rusia y la gestión de deuda soberana.

Además le ordena a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

Washington no ha importado petróleo ni gas rusos desde 2022, cuando el gobierno del presidente Joe Biden los prohibió debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Los precios de la gasolina a nivel mundial se han disparado luego de que la guerra en Irán ha trastocado el sector energético. El promedio nacional del precio de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6,23 dólares el viernes, según la asociación automovilística AAA, después de alcanzar un récord de 6,52 dólares el 22 de septiembre.