Trump exige que los líderes de Irán, a la que califica de ‘nación fallida’, sean juzgados por ‘crímenes de guerra contra la humanidad’

“Irán es oficialmente una nación fallida. ¡ESTÁ MUERTA!, proclamó Trump en Truth Social. “No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen moneda, no pagan a sus soldados ni a sus policías, la inflación está en el 300%, y su liderazgo está en completo desorden y es incapaz de representar adecuadamente al país”.

Donald Trump ha pedido públicamente que se enjuicie a los líderes de Irán por “crímenes de guerra contra la humanidad” después de calificar a la República Islámica de “nación fallida”.

“Lo único que tienen son NOTICIAS FALSAS de EU, la voluntad de matar a sus manifestantes (ya hay más de 100 mil muertos. ¡Deben ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad) y un buen repertorio de ‘MENTIRAS’”, expresó.

Irán ha sido acusado de masacrar a los manifestantes que protestaron contra el régimen a finales del año pasado, y algunas estimaciones sitúan el número de muertos en 30 mil o más.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran los lanzacohetes en la isla de Larak, utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para desplegar minas en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico crucial por donde transita casi una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

“Las fuerzas estadounidenses tomaron medidas limitadas y precisas contra las fuerzas de colocación de minas de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz”, publicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el domingo por la noche.

“En esencia, Irán creó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marineros civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio mundial”.

Jordania afirmó que sus fuerzas interceptaron ocho misiles iraníes dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses dentro de su territorio tras los ataques en las isla de Larak. Las autoridades aseguraron que no hubo daños significativos a causa de esos ataques, pero Trump prometió represalias y declaró al corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst: “Vamos a golpearlos con fuerza”.

La semana pasada, el CENTCOM ha revelado que se despejó de minas en algunas zonas del estrecho de Ormuz y que las fuerzas armadas habían logrado escoltar con éxito a los buques cisterna a través de ese punto estratégico.

El caos en la vía fluvial había sido el principal recurso de Irán contra Estados Unidos en el conflicto que comenzó el 28 de febrero.

El secretario de Energía, Chris Wright, ha afirmado que aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo transitan diariamente por el estrecho de Ormuz, en comparación con los más de 20 millones de barriles que lo hacían antes de la guerra.