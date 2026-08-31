El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’
    Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras. AP

Hizo un llamamiento a la unidad musulmana, a la cooperación en diversos ámbitos y a la defensa mutua, afirmando que cualquiera que cree divisiones entre los musulmanes, “consciente o inconscientemente”, ayuda a los enemigos del Islam

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, instó a los países musulmanes, en particular a los del Golfo, a unirse contra lo que él denominó su “verdadero enemigo” y afirmó que las divisiones entre los musulmanes sirven a los intereses de sus adversarios.

El mensaje fue publicado en la cuenta de Telegram de Khamenei con motivo de la Semana de la Unidad Islámica, que conmemora el cumpleaños del profeta Mahoma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/putin-modi-y-xi-jinping-se-unen-para-una-cumbre-contra-la-influencia-global-de-eu-IH23171548

Hizo un llamamiento a la unidad musulmana, a la cooperación en diversos ámbitos y a la defensa mutua, afirmando que cualquiera que cree divisiones entre los musulmanes, “consciente o inconscientemente”, ayuda a los enemigos del Islam.

La pregunta era si los palestinos habrían quedado “tan indefensos” si los musulmanes hubieran estado unidos.

Khamenei no ha sido visto en público desde que resultó herido en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes hace seis meses, que dieron inicio a la guerra de Irán y en los que murió su padre y anterior líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Su llamamiento a la unidad se hace eco de una declaración que hizo el viernes a los iraníes , cuando dijo que había prohibido las acciones que perjudican la cohesión social e instó a las autoridades a evitar “declaraciones desalentadoras” que debiliten la moral nacional y pública.

Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras y posesiones si los pueblos y gobiernos del Golfo hubieran estado “unidos bajo la bandera del Islam”.

Desde la Revolución Islámica de 1979, las monarquías árabes del Golfo han visto la ideología revolucionaria de Irán, incluyendo su retórica antimonárquica y su influencia regional, como una amenaza para sus sistemas políticos.

Durante el conflicto actual, Teherán ha atacado instalaciones militares estadounidenses, así como otras infraestructuras en los estados del Golfo, lo que subraya las tensiones entre Teherán y sus vecinos del Golfo.

“Mi recomendación, enfática y reiterada, a los gobernantes de los países islámicos, especialmente a los de Asia Occidental y el Golfo, es que identifiquen a su verdadero enemigo, comprendan su plan y lo enfrenten”, dijo Khamenei.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Ingredientes incómodos

Ingredientes incómodos
NosotrAs: Sí se puede con todo, pero no todo al mismo tiempo

NosotrAs: Sí se puede con todo, pero no todo al mismo tiempo
Explosión en Ojocaliente, Zacatecas, deja seis civiles heridos y daños en la comandancia municipal; autoridades refuerzan la seguridad e investigan el ataque.

Terror en Zacatecas... Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente; hay seis heridos
Autoridades decomisaron 210 armas de fuego y detuvieron a tres hombres en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por presunto tráfico de armamento desde Texas.

Aseguran 210 armas en Nuevo León; detienen a tres por presunto tráfico desde Texas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La Beca Gertrudis Bocanegra 2026 abrirá un nuevo periodo de inscripción para estudiantes de educación superior de Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte
Cinco famosos estuvieron nominados durante la quinta gala de eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién fue el sexto eliminado?
La decisión del Atlético responde principalmente a la necesidad de que Obed tenga mayor continuidad y minutos de juego.

Obed Vargas cambia de equipo en LaLiga: Atlético de Madrid ya decidió su futuro