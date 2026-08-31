El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’

El mensaje fue publicado en la cuenta de Telegram de Khamenei con motivo de la Semana de la Unidad Islámica, que conmemora el cumpleaños del profeta Mahoma.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei , instó a los países musulmanes, en particular a los del Golfo, a unirse contra lo que él denominó su “verdadero enemigo” y afirmó que las divisiones entre los musulmanes sirven a los intereses de sus adversarios.

Hizo un llamamiento a la unidad musulmana, a la cooperación en diversos ámbitos y a la defensa mutua, afirmando que cualquiera que cree divisiones entre los musulmanes, “consciente o inconscientemente”, ayuda a los enemigos del Islam.

La pregunta era si los palestinos habrían quedado “tan indefensos” si los musulmanes hubieran estado unidos.

Khamenei no ha sido visto en público desde que resultó herido en los ataques aéreos estadounidenses e israelíes hace seis meses, que dieron inicio a la guerra de Irán y en los que murió su padre y anterior líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Su llamamiento a la unidad se hace eco de una declaración que hizo el viernes a los iraníes , cuando dijo que había prohibido las acciones que perjudican la cohesión social e instó a las autoridades a evitar “declaraciones desalentadoras” que debiliten la moral nacional y pública.

Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras y posesiones si los pueblos y gobiernos del Golfo hubieran estado “unidos bajo la bandera del Islam”.

Desde la Revolución Islámica de 1979, las monarquías árabes del Golfo han visto la ideología revolucionaria de Irán, incluyendo su retórica antimonárquica y su influencia regional, como una amenaza para sus sistemas políticos.

Durante el conflicto actual, Teherán ha atacado instalaciones militares estadounidenses, así como otras infraestructuras en los estados del Golfo, lo que subraya las tensiones entre Teherán y sus vecinos del Golfo.

“Mi recomendación, enfática y reiterada, a los gobernantes de los países islámicos, especialmente a los de Asia Occidental y el Golfo, es que identifiquen a su verdadero enemigo, comprendan su plan y lo enfrenten”, dijo Khamenei.