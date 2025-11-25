Trump indulta a dos pavos por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones que dio Biden

Internacional
/ 25 noviembre 2025
    Trump indulta a dos pavos por Acción de Gracias y bromea con anular los perdones que dio Biden
    Esta festividad conmemora un banquete compartido entre colonos ingleses e indígenas en 1621 para celebrar una buena cosecha. FOTO: ESPECIAL.

Cada año unos 46 millones de pavos son sacrificados en Estados Unidos como plato estrella del Día de Acción de Gracias

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes con la tradición de indultar a dos pavos que se salvarán de acabar en la cena de Acción de Gracias y bromeó sobre anular los perdones otorgados a pavos por su antecesor, Joe Biden, por haber sido firmados, dijo, con un “bolígrafo automático”.

Las dos aves afortunadas son Gobble (“engullir”, en inglés) y Waddle (“pavonearse”), nacidas en julio en una granja de Carolina del Norte y que pesan 52 y 50 libras (24 y 23 kilos), respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes creían que estaban en la corte para una audiencia de rutina; era trampa para deportarlos

Acompañado de la primera dama, Melania, el presidente perdonó a los pavos en un acto celebrado en la Rosaleda de la Casa Blanca, un antiguo jardín que Trump ordenó pavimentar.

“Gobble, quiero decirte algo muy importante: estás indultado de forma incondicional”, dijo Trump ante el pavo, situado sobre un podio, que glugluteó al saberse perdonado.

El otro ejemplar, Waddle, que ejerce como suplente, no estaba en la ceremonia. “Waddle está desaparecido, pero no importa. Fingiremos que está aquí”, añadió el presidente.

Esta es una de las tradiciones más pintorescas de la Casa Blanca, y los presidentes suelen acompañarla de varias bromas, ocasión que Trump no quiso desaprovechar para atacar a sus rivales políticos.

El mandatario, que acostumbra a acusar a Biden de incapaz y de usar un “bolígrafo automático” para firmar decretos e indultos, anunció entre risas que el uso del “autopen” hace “totalmente inválidos” los perdones presidenciales del año pasado a Peach y Blossom.

Continuó bromeando con que los dos pavos de Biden estaban en camino de ser “procesados”, pero que a última hora decidió perdonarlos también de ser engullidos.

También dijo que iba a bautizar a los pavos de este año con los nombres de los congresistas demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero luego se dio cuenta de que con esos nombres jamás los indultaría

El republicano insultó además al gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, por la inseguridad en ese estado, y lo llamó “gran gordo y vago”, aunque admitió que él mismo quiere perder algunos kilos.

Los dos pavos, de plumaje blanco y cabeza azul, fueron elegidos en el concurso que organiza cada año la Federación Nacional del Pavo.

Durmieron en un lujoso hotel cercano a la Casa Blanca y, tras recibir el perdón presidencial, pasarán el resto de sus vidas bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Temas


Casa Blanca
Festividades

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez