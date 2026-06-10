Trump lanza ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero del ejército estadounidense

Los ataques desencadenaron una oleada de ataques de represalia por parte de Irán el miércoles por la mañana, y Teherán afirmó haber atacado Kuwait, Bahréin y Jordania.

Estados Unidos ha lanzado ataques contra Irán después de que Donald Trump culpara a Teherán del derribo de un helicóptero del ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, poniendo en peligro el frágil alto el fuego anunciado por ambos países en abril.

Según informaron medios iraníes, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado la base estadounidense de Al-Azraq en Jordania con misiles de largo alcance, mientras que Kuwait informó que sus defensas aéreas estaban disparando después de que Teherán anunciara el lanzamiento de drones contra la base de Ali Al Salem, cerca de la frontera con Irak.

Irán afirmó que entre los objetivos se encontraban hangares de cazas F-35 y un centro de mando y control. Funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que casi todos los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados. Las fuerzas armadas jordanas informaron haber interceptado y derribado cinco misiles antes de que alcanzaran su objetivo.

Tras los ataques, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que sus vecinos del Golfo tenían la “responsabilidad legal y moral” de impedir los ataques estadounidenses e israelíes.

El Comando Central de Estados Unidos (Centro de Comandos Centrales) informó que Trump ordenó a las fuerzas armadas lanzar ataques a partir de las 10 p. m. (hora del Reino Unido) del martes, en respuesta al derribo del helicóptero de combate Apache frente a las costas de Omán. Medios estadounidenses, citando a funcionarios de la Casa Blanca, indicaron que el Centro de Comandos Centrales tiene como objetivo radares e instalaciones de defensa aérea a lo largo del estrecho de Ormuz.

Trump había dicho en una publicación en su plataforma Truth Social que Irán era responsable del accidente y que Washington no podía permitir que tal suceso quedara sin respuesta.

Un funcionario estadounidense, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato, afirmó que el helicóptero se estrelló tras colisionar con un dron iraní, pero no estaba claro si la colisión fue intencional. Los comunicados oficiales solo han indicado que el incidente está bajo investigación. Trump había declarado previamente en redes sociales que el helicóptero había sido “derribado”.

Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses también indicaron que no buscaban un retorno a una guerra a gran escala con Irán. “La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, declaró el Comando Central.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió en las redes sociales diciendo que Irán “no dejará ningún ataque ni amenaza sin respuesta. Abandonen nuestra región si quieren estar seguros”.

Los dos tripulantes del helicóptero fueron rescatados posteriormente en una operación sin precedentes utilizando una embarcación no tripulada, según informó el ejército estadounidense .

En una entrevista con el Wall Street Journal, Trump restó importancia al incidente, diciendo que el derribo del helicóptero “no fue gran cosa” y que “el piloto está bien”.

El helicóptero se estrelló mientras Oriente Medio aún se recuperaba del intercambio de disparos entre Irán e Israel el lunes, el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha provocado un aumento de los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin de forma permanente al conflicto, sobre todo porque Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

El accidente se produjo alrededor de las 3:30 de la madrugada, hora local, del martes frente a la costa de Omán, mientras el helicóptero realizaba una patrulla, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

Un barco no tripulado localizó a los dos aviadores después de que pasaran aproximadamente dos horas en el agua, informó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Añadió que se trata del primer rescate marítimo con drones del que se tiene constancia por parte del ejército estadounidense.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un activo clave para el ejército estadounidense en su lucha por imponer un bloqueo a los envíos de petróleo crudo y buques cisterna iraníes, con el objetivo de presionar a Teherán para que llegue a un acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos también han utilizado estos helicópteros para derribar drones iraníes.

El dron utilizado para realizar el rescate era una embarcación de 7,3 metros (24 pies) llamada Corsair, dijo Hawkins.

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había expresado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán, afirmando que había “buenas posibilidades” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”. No ofreció detalles sobre el motivo de este optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump ha pronosticado repetidamente que un acuerdo estaba cerca.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy bueno, sólido y poderoso”, dijo el presidente. “Si bombardeamos, algo que podríamos hacer fácilmente si quisiéramos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando, no les quedará absolutamente nada. Pero el estrecho permanecerá cerrado durante meses”.

Añadió: “Si llevamos a cabo el atentado, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría concluir en una semana o en unos pocos meses , dijo el vicepresidente JD Vance en una entrevista, horas antes de que las fuerzas estadounidenses lanzaran nuevos ataques contra Irán.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró: «Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez. Si incumplen sus compromisos, recurriremos a lo que mejor sabemos hacer».