WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán por la ofensiva israelí en el Líbano y aseguró que las conversaciones se mantienen en pie.

Fue hoy que trascendió que Irán dejó de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazara con bombardear Beirut mientras combate a la milicia libanesa Hezbollah.

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Ante esto el republicano tachó de falsas las noticias y aseguró que el diálogo se mantiene; “Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluyendo las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy”.

Los reportes de las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, se producen mientras Irán insiste en que los combates en Líbano forman parte de las conversaciones más amplias de alto el fuego con Estados Unidos sobre la guerra. Israel y Estados Unidos sostienen que los combates en Líbano deben ser un asunto separado.

Trump habló el pasado lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí, aunque en las últimas horas ha habido nuevos enfrentamientos.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo Trump el lunes en una entrevista con ABC News, en la que afirmó podría haber un acuerdo con Irán la próxima semana.

Estados Unidos está ansioso por aliviar el control sobre el estrecho. Al mismo tiempo, Irán enfrenta desafíos mientras su economía sigue bajo un bloqueo naval de Estados Unidos.

Hezbollah sigue siendo uno de los principales aliados de Irán en su autodenominado “eje de resistencia” contra Israel.