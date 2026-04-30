Trump ordena a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán

Para obligar a Irán a tomarse en serio las negociaciones y a renunciar a su materia nuclear, Trump se ha comprometido a prolongar la suspensión de las exportaciones de petróleo iraní, el sustento vital del régimen islámico, de acuerdo al Wall Street Journal.

Donald Trump ha instruido a sus asesores para que se preparen para una extensión del bloqueo naval estadounidense contra Irán con el fin de presionar aún más la ya debilitada economía de Teherán, de acuerdo a fuentes oficiales.

Esta medida se produce en un momento en que los expertos estiman que a Irán le quedan, como máximo, entre 12 y 22 días de almacenamiento de petróleo, ya que Teherán no tiene adónde enviar su crudo debido al bloqueo.

Según informaron fuentes oficiales al medio de comunicación, Trump cree que una prórroga del bloqueo, uno de los temas clave de su reunión del lunes en la Sala de Crisis, conlleva el menor riesgo en comparación con reanudar la guerra o simplemente abandonarla.

Esta medida se produce en un momento en que la economía de la República Islámica se encuentra en una espiral descendente.

Según las primeras estimaciones citadas por Gholamhossein Mohammadi, funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Irán, y publicadas por el WSJ , al menos un millón de personas han perdido su empleo desde el comienzo de la guerra.

El coste de la vida también se ha disparado, con una tasa de inflación anual que alcanzó la asombrosa cifra del 67% en el mes que finalizó a mediados de abril, en comparación con el mismo período del año pasado, según el banco central de Irán.

“Vivir ya no es asequible”, declaró Mahdi Ghodsi, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, al medio de comunicación.

“Irán se encuentra en su momento de mayor debilidad”.

Supuestamente, Trump tomó la decisión de extender el bloqueo después de que Irán propusiera una oferta en tres fases para reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el suministro de petróleo que Teherán ha mantenido cerrado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Sin embargo, la oferta de Irán exigía que se pospusieran las conversaciones nucleares, lo que, según el Wall Street Journal, Trump consideró prueba de que Teherán no estaba negociando de buena fe y estaba intentando engañar a Estados Unidos.

Trump ha sostenido que no se puede permitir que Irán conserve su uranio enriquecido, pero la administración ha mantenido intacto el frágil alto el fuego después de que los ataques de represalia de Irán amenazaran la infraestructura energética vital en el Golfo.

Mientras tanto, Irán utilizó el estrecho de Ormuz para transportar millones de barriles de petróleo al día a través de su flota paralela, manteniendo el paso cerrado a cualquiera que se negara a pagar un peaje o que estuviera alineado con Estados Unidos e Israel.

El bloqueo naval estadounidense ha cerrado por completo el estrecho, e Irán ahora tiene dificultades para almacenar su petróleo no vendido , lo que le obliga a cargar buques cisterna como almacenes flotantes al no tener adónde ir.

Con su capacidad de almacenamiento en tierra y en buques cisterna agotándose lentamente, a la República Islámica le quedan entre dos y tres semanas antes de verse obligada a reducir la producción, advirtió el martes la firma de investigación Kpler.

Según expertos consultados anteriormente por The Post, se cree que el régimen dispone de un máximo de siete semanas antes de verse obligado a cerrar la producción de petróleo, un proceso complicado que amenaza con dañar permanentemente sus abundantes pozos.

Ante la inminente paralización de las exportaciones iraníes, que disparará los precios del gas, la situación se ha reducido a ver quién es capaz de soportar más dificultades. Trump confía en que Irán ya está al borde del colapso, tal como describió el martes a la República Islámica, que se encuentra en un “estado de colapso”.

“Gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al Wall Street Journal.

“El presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”, añadió Kelly.