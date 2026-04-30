Israel intercepta y detiene a tripulaciones de una flotilla de ayuda humanitaria a Gaza cerca de Creta

La Flotilla Global Sumud, compuesta por unas 58 embarcaciones que transportan personas de 70 países, zarpó de Italia el domingo.

Las fuerzas israelíes han interceptado y detenido a las tripulaciones de al menos 22 embarcaciones cerca de la isla griega de Creta, pertenecientes a una flotilla que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí de la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Los organizadores de la flotilla declararon en un comunicado de prensa: “Las acciones de Israel... marcan una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 965 kilómetros de Gaza , a la vista de todo el mundo”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían tomado el control de más de 20 embarcaciones con aproximadamente 175 activistas a bordo.

Según un sistema de seguimiento en tiempo real en el sitio web de la flotilla, hasta el momento se han interceptado 22 embarcaciones, mientras que 36 continúan navegando.

En un vídeo difundido por los organizadores de la flotilla, se escucha a un oficial de la marina israelí instando a los activistas a cambiar de rumbo.

El oficial dijo: «Si desean entregar ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos y reconocidos. Por favor, cambien de rumbo y regresen al puerto de origen. Si transportan ayuda humanitaria, les invitamos a dirigirse al puerto de Ashdod».

La Flotilla Global Sumud respondió en un comunicado en redes sociales: “El mismo guion, otro año. La marina israelí cree que una advertencia por radio puede acallar los clamores de justicia”.

La flotilla describió la interceptación como un “violento ataque en aguas internacionales”.

En una publicación en redes sociales, el grupo afirmó que “tras destrozar motores y destruir sistemas de navegación, los militares se retiraron, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y sin motor, directamente en la trayectoria de una fuerte tormenta que se aproximaba”.

También afirmó que las comunicaciones de los buques habían sido interferidas, impidiéndoles pedir ayuda.

Al ser consultado por la Agencia France-Presse sobre las acusaciones, el ejército israelí declinó de hacer comentarios.

Helene Coron, portavoz de Global Sumud Francia, declaró en una rueda de prensa en línea que la operación se había llevado a cabo a una distancia “sin precedentes” de Israel, y que entre los interceptados se encontraban la concejala municipal comunista de París, Raphaelle Primet, y otros 10 ciudadanos franceses.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró el miércoles que había impuesto sanciones a la flotilla, que según él había sido “organizada por la organización terrorista Hamás, en cooperación con otras organizaciones internacionales”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó la interceptación en aguas internacionales como un acto de piratería. Declaró: «Al atacar la Flotilla Global Sumud, cuya misión es llamar la atención sobre la catástrofe humanitaria que sufre la población inocente de Gaza, Israel también ha violado los principios humanitarios y el derecho internacional».

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, declaró: “¿Cómo es posible que se permita a Israel atacar y apoderarse de embarcaciones en aguas internacionales cerca de Grecia/Europa?”.

Italia exigió la liberación inmediata de los ciudadanos italianos a bordo de la flotilla. El gobierno declaró que «condena la incautación de los buques de la Flotilla Global Sumud... y exige a Israel la liberación inmediata de todos los italianos detenidos ilegalmente».

El pasado mes de octubre, Israel interceptó cerca de 40 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, arrestando a más de 450 activistas, entre ellos Greta Thunberg y la eurodiputada francesa Rima Hassan.

Las autoridades suecas afirmaron que Thunberg había estado retenida en condiciones muy duras y, según testigos, la obligaron a llevar una bandera israelí mientras miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel le tomaban fotografías . Posteriormente, Israel deportó a los detenidos.

La Franja de Gaza, gobernada por Hamás, se encuentra bajo un bloqueo israelí —descrito por la ONU como “una violación directa del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”— desde 2007.

La guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento palestino contra Israel, ha provocado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible.