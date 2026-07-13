Trump pide nombrar a la hermana de Lindsey Graham como senadora interina tras su muerte

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    Trump pide nombrar a la hermana de Lindsey Graham como senadora interina tras su muerte
    Darline Graham Nordone, la hermana del senador republicano Lindsey Graham, en el evento en el que el senador anunció su candidatura presidencial, en Central, Carolina del Sur. AP

La petición llega tras el fallecimiento repentino de Lindsey, que falleció el sábado a sus 71 años causa de un desgarro en la aorta

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó este lunes al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que nombre de forma interina a Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, para ocupar su escaño vacante en el Senado.

“Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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La muerte de Lindsey obliga a los republicanos a buscar a contrarreloj un reemplazo para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

Mientras, la persona designada por McMaster completará el resto del mandato de Graham, hasta que el ganador de las elecciones de noviembre tome posesión del escaño en enero por los seis años venideros.

Según medios locales, el gobernador de Carolina del Sur tiene previsto anunciar su decisión en una rueda de prensa este mismo lunes.

Sin embargo, aunque Trump haya respaldado públicamente a Nordone, no está claro si ella aceptaría el nombramiento. Varios republicanos de Carolina del Sur ya han mostrado interés en optar al escaño, entre ellos los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

Graham y Nordone fueron muy cercanos. Tras la muerte de sus padres cuando ella era menor de edad, Lindsey Graham se convirtió en el tutor legal de su hermana y posteriormente la adoptó para que pudiera acceder a los beneficios militares que recibía tras alistarse en la Fuerza Aérea.

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