Petróleo sube y las acciones mundiales cotizan mixtas tras ataques de EU-Irán

BANGKOK.-Los precios del petróleo se dispararon y las acciones mundiales cotizaban mixtas el lunes después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques aéreos e Irán respondiera.

En las primeras operaciones europeas, el DAX de Alemania sumó un 0.2% hasta 25 mil 105 y el CAC 40 en París subió un 0.1%, hasta 8 mil 347 El FTSE 100 británico también subió apenas un 0.1%, hasta 10 mil 506.86.

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Los futuros de las acciones en Estados Unidos operaban mixtos, con descensos del 0.3% para el S&P 500 y el del Dow casi sin cambios. El futuro del Nasdaq Composite perdió un 0.9%.

A primera hora de la mañana en Europa, el crudo Brent, subía un 2.3% hasta 77,72 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos avanzó un 2.1% hasta 72.92 dólares por barril.

Los precios de ambos tipos de crudo habían retrocedido recientemente hasta niveles cercanos a los que tenían antes de que comenzara la guerra con Irán, después de que ambas partes establecieran un acuerdo provisional para poner fin al conflicto y los barcos reanudaran el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Estados Unidos lanzó varias oleadas de ataques contra Irán hasta la mañana del lunes por un ataque iraní contra un buque portacontenedores en el estrecho que lo incendió y dejó a un tripulante desaparecido durante el fin de semana. Irán respondió atacando a países de todo Oriente Medio.

En las operaciones en Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio perdió un 1.9% y quedó en 67 mil 242.73, mientras que en Seúl el Kospi bajó un 9% hasta 6 mil 806.93. Ahora está en su nivel más bajo desde principios de mayo.

Las acciones del fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix, que se dispararon un 13% en su debut del viernes en Wall Street, se hundieron un 15.4% en Seúl. Su rival más grande, Samsung Electronics, cayó un 10.7%.

En otras plazas de Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0.2%, hasta 24 mil 212.36 , y el índice compuesto de Shanghái cedió un 2.1% hasta 3 mil 913,79.

En Australia, el S&P/ASX 200 estuvo casi sin cambios en 8 mil 808.50.

Las acciones en Estados Unidos subieron ligeramente el viernes después de que los inversionistas mostraran un apetito sostenido por los líderes del auge de la inteligencia artificial. El S&P 500 subió un 0.4% y el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0.3%. El Nasdaq Composite avanzó un 0.3%.

Las acciones de SK Hynix saltaron de inmediato después de que comenzó la sesión hacia el mediodía, tras recaudar aproximadamente 26 mil 500 millones de dólares al vender acciones depositarias estadounidenses a un precio de 149 dólares cada una.

La acción de SK Hynix en Seúl ya se había disparado más de un 600% durante el último año gracias a la euforia en torno a la IA. El auge ha generado ganancias reales debido al aumento de la demanda de memoria para computadoras. Pero también ha despertado preocupaciones de que los precios de las acciones vinculadas a la IA se hayan disparado demasiado y de que todo el gasto mundial en chips y centros de datos no logre producir suficiente crecimiento de productividad y de ganancias como para respaldarlo.

“La razón por la que esta acción, junto con otros fabricantes de chips de memoria, se ha disparado de forma parabólica es que la demanda de IA ha creado de algún modo la percepción de que un sector históricamente definido por ciclos de auge y caída podría permanecer permanentemente en la fase de auge”, señaló en un comentario Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

SK Hynix planea duplicar su capacidad de producción, o quizá más, para mantenerse al ritmo de la demanda. Sin embargo, “avances tecnológicos, modelos de IA más eficientes o simplemente una desaceleración de la inversión en infraestructura de IA podrían convertir rápidamente el mercado en uno de sobreoferta”, dijo.

Preocupaciones similares se aplican a muchas acciones vinculadas a la IA, ya que han pasado a ser de las más influyentes de Wall Street debido a sus enormes valoraciones.

Más allá de eso, los inversionistas se centrarán en los informes de resultados, observando si las ganancias corporativas están creciendo lo suficientemente rápido como para justificar grandes alzas en los precios de las acciones, que en general están cerca de máximos históricos.

Esta semana incluirá informes de resultados de muchos de los mayores bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo, sólo el martes.

Los altos rendimientos de los bonos han estado presionando a los mercados financieros de todo el mundo, ya que un petróleo más caro y una inflación elevada podrían empujar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés.

Las tasas más altas pueden contener la inflación, pero también desaceleran la economía y perjudican los precios de todo tipo de inversiones.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el dólar en Estados Unidos subió a 162.01 yenes japoneses desde 161.72 yenes. El euro subió a mil 1435 dólares desde mil 1408 dólares.