Colin Farrell se sincera sobre su vida privada de cara a la segunda temporada de ‘Sugar’
La serie donde es productor ejecutivo dio pie a una charla a propósito de que cumplió recién 50 años y a los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su carrera
Así como pasó del cine a las series de TV con el clásico personaje del ‘Pingüino’ de Batman, Colin Farrell es también el productor ejecutivo de la segunda temporada de la serie ‘Sugar’ de Apple TV. Con otro personaje totalmente diferente es un investigador privado que esconde un secreto todavía más privado. Y mientras tratamos de averiguar si continuará con una tercera temporada, indagamos en su propia vida privada, más allá de la ficción.
El 16 de Mayo cumpliste 50 años ¿Es un buen momento para reflexionar sobre el pasado y los próximos 50 años?
Hombre, jamás podrías sobrevivir tantas sesiones de terapia como las que yo tuve en mi vida, sin terminar con una total alergia a la autoevaluación. Te sería poco sincero. Pero te sorprenderían las reflexiones que pasaron por mi mente la semana que cumplí 50 años. El número me atrapó, por la sociedad en que vivimos. Supongo que estaba programado para algo así y reflexioné un poco sobre mi vida.
¿En qué sentido?
No tuvieron mucho que ver con mi carrera. En realidad, pasó mucho más por lo obvio, de donde vengo, donde estoy hoy, que hice esto o lo otro, sobre familia y amigos, la perdida de esto y lo otro. Cosas así. El otro día hablaba con alguien que pasa por algo parecido, estábamos hablando sobre el paso de la edad, donde obviamente la mortalidad se vuelve mucho más aparente, no se puede negar la existencia. Lo negamos, no pensamos de la misma forma que lo hacíamos a los 20 años. Ninguno de nosotros sabe si nos vamos a levantar mañana, literalmente. Hoy todos tenemos el mismo tiempo para vivir. Recién después que muere alguien nos ponemos a pensar “Ay, no tuvo tanto tiempo como...” Y cuando el camino que nos queda por delante se hace mucho más corto de los kilómetros recorridos, todo se vuelve mucho más real. Es lo que me intrigó un poco, la semana antes de cumplir 50.
¿Hay algo en particular de tu infancia que se mantiene hoy, en tu trabajo como actor?
Traumas (Risas). Traumas y soledad son un gran campo fértil para la sensibilidad... no sé. A lo mejor, haber estado algo perdido, sin saber quien era o lo que valía como persona, esa clase de cosas... Uno mira al mundo que nos rodea, miras otras personas, tu propia familia, tus hermanos, tus padres. Te fijas como tus padres se relacionan entre ellos. Somos una verdadera esponja en nuestra juventud. Y a lo mejor yo nunca crecí o no llegué a entender el concepto de lo que significa crecer. Pero para mí, me parece obvio tener como referencia al mundo que me rodea. Si no es igual para los demás, lo siento mucho.
¿Algún ejemplo en particular?
Cuando tenía 17 años, solía ir con el auto hasta el aeropuerto, con una licencia de conducir recién recibida. Me llevaba el Volswagen Golf de mi madre a la una de madrugada, para fumar, a la puerta donde llegaba la gente de viaje. Y miraba como se saludaban o cuando alguien salía buscando alguien con miedo, hasta que se les transformaba la sonrisa cuando aparecía al que esperaban. Y también pude ver alguien que salía solo, sin nadie que lo haya ido a buscar. Me parecía algo muy interesante. Tampoco lo hacía todas las noches, pero solía ser algo que me encantaba ver, tres o cuatro veces en mi vida. Te hace cuestionar ¿De qué se trata todo? ¿Qué significa un ser humano que sufre en medio de tantas incertidumbres? Yo también viví incertidumbres con bastante suerte en mi vida, pero tampoco sufrí hambre ni ninguna seria enfermedad... todavía.
¿Al momento de mirar hacia atrás, desde el principio de tu carrera hasta ahora, se siente que cumpliste todas tus expectativas?
No estoy tan seguro. Hay algo que vibra con el deseo o la ambición, te lleva hacia cierta dirección, pero cuando llegas al lugar que buscajaa, si cuentas con suficiente suerte como para llegar, se vuelve algo diferente. Será por eso que el sueño de llegar a algún lugar nunca es lo que imaginabas o no encuentras las respuestas que pensabas que podías encontrar. Hoy lo acepto, pero tuve mis desilusiones, cuando no encontré respuestas concretas. Solo me quedaron las experiencias. Es lo único que nos queda al final del día, las experiencias que se acumulan a lo largo de los años. Esas que llamamos recuerdos, hasta que tenemos también la mala suerte que nos las roben al final de nuestra vida. También están los seres queridos que nos recuerdan los buenos momentos, viendo fotos o contando historias que podemos recordar desde otra perspectiva. La vida es hermosa, pero también puede romperte el corazón.
¿El menos el mayor logro que conseguiste a lo largo de estos años?
¿Si conseguí algo que pudo haber cumplido mis ambiciones? Fue bastante ‘cool’ estar en los Oscars y ser parte de una nominación a la Mejor Película, escuchar mi nombre... Ni siquiera gané. Sabía que no iba a ganar... pero en ese momento, fue tan emocionante como cuando lo soñé. Pero al día siguiente, no bromeo, para la hora del almuerzo del día siguiente, todo había quedado en el olvido. Te lo juro. Ahora que lo recuerdo, lo puedo contar, pero al mediodía del día siguiente, ya no estaba pensando en eso. Será por eso que no siento que ninguno de mis trabajos tengan alguna ambición. Solo te diría que mi orgullo, mi mejor orgullo pasa por mantenerme sobrio.
¿Te mereces el mejor premio en ese sentido?
No bromeo cuando te digo que tampoco estoy orgulloso por haberme mantenido sobrio durante 20 años. Simplemente estoy agradecido. Porque tampoco tengo la menor idea... así como pudo ser tan duro lo que me costaron los primeros seis meses o el primer año de mi sobriedad, conozco gente que trabajó mucho más, que a lo mejor pasaron por cuatro sesiones por día de Alcohólicos Anónimos o hicieron diez horas de terapia por semana y pasaron por 17 centros de rehabilitación y jamás pudieron mantenerse más de un mes sobrios. ¿Y yo tengo que estar orgulloso? No. Solo puedo agradecer por las personas que conocí, por haber viajado por los rincones del mundo que recorrí. Nadie sabe lo que pueda pasar mañana, pero 20, 25 años... es un tiempo largo.
¿Qué es lo primero que se fijaría tu personaje de Sugar, hoy, si tuviera que investigar a Colin Farrell?
Probablemente se fije en mis pantalones (Risas). Me los regaló alguien y ni siquiera lo conozco, pero son buenos. A Sugar le gustan unos buenos pantalones... Bromeo, no sé, probablemente se de cuenta que tenemos cejas parecidas... no sé, no sé. Para la tercera temporada de la serie, a lo mejor tenga la respuesta correcta.
Con el personaje de John Sugar, Colin Farrell interpreta el clásico investigador privado de Los Angeles. La primera temporada había comenzado con la misión de investigar la desaparición de la hija de un millonario productor de cine. Y en busca de los rincones más oscuros de la ciudad, su personaje se caracteriza por encontrar el lado bueno de las personas, aunque él también esconda un secreto extraterrestre demasiado peligroso de exponer. El principio de la segunda temporada, tampoco reveló si realmente es de otro planeta, pero el factor extraterrestre se convierte en el tema principal para la búsqueda de encontrar su lugar en la tierra, dejando atrás los escenarios de Hollywood y Beverly Hills por un paisaje más sombrío del barrio coreano y el Este de Los Angeles.
¿Podemos confirmar si habrá una tercera temporada?
No lo sé... Fue una absoluta alegría haber podido levantarme cada mañana para convertirme en este mismo personaje durante dos años. Apple todavía no nos dio la luz verde para la tercera temporada porque esperan ver si alguien termina de ver la segunda. Pero si fuera por mí, firmaría contrato por otras tres temporadas. Me encantaría trabajar cinco años en esta serie, para ver el gran final de Sugar, porque no tengo la menor idea como puede seguir. Apenas si sé lo que pasa en el octavo episodio final de la segunda temporada. ¿Pero se muere en este planeta? ¿Vuelve a casa? Ese tipo de respuestas, no las tengo.
¿Así como en la ficción, Sugar aprende a jugar perfectamente al pool, con solo ver a Paul Newman en el cine, hay algo parecido que te gustaría aprender tan rápido como él?
No me importaría aprender a esquiar en snowboard. Puedo esquiar, pero me gustaría hacerlo bien con snowboard. Suena divertido, pero soy demasiado vago y a esta altura de mi vida, me dolería demasiado la cintura. Algo que me encantaría aprender es dejar de tenerle miedo a los aviones.
¿Miedo a volar? ¿Cómo haces cuando necesitas filmar fuera de Los Angeles?
Dando un paso adelante del otro... no hay nada que me ponga más nervioso que las turbulencias, en especial cuando estoy volando por encima del agua. Mi mente piensa en los peores desastres. Es algo que viene y se va, de vez en cuando.
¿Qué es lo primero que te llevas al momento de viajar, para sentirte en casa?
Libros que ni siquiera leo. Suelo viajar con algunos libros de poesía que después no leo porque me cuesta enfocar la atención en algo. Si mañana tengo que salir a trabajar, ni siquiera leo guiones cuando estoy trabajando porque es igual que volar por encima del océano. Mi mente empieza a pensar demasiado y prefiero enfocarme en lo que estoy haciendo.
¿Hablamos del tema de los extraterrestres que viven entre nosotros como sugiere la serie de Sugar? ¿Crees que sea tan cierto como el cine de Steven Spielberg?
Me encantaría saberlo, Es algo muy interesante. A todos nos gustaría saber. Entiendo que necesitamos proteger a los niños de ciertas cosas que pasan, pero también creo que hasta ellos podrían adaptarse y aceptar lo que sea. De la misma forma, el sistema patriarcal en que vivimos, la idea de proteger a la sociedad de conocer la verdad me parece nefasta. A mí me encantaría saber la verdad. Desde que tengo uso de razón, yo siento que existen muchos mundos, muchas otras civilizaciones, otros seres. Imagino que también nos vienen observando desde hace mucho tiempo. Me encantaría saber si es verdad.
¿Qué tan involucrado es tu trabajo en la serie detrás de cámaras, teniendo en cuenta que también eres el productor ejecutivo de Sugar? ¿Pudiste cambiar alguna dirección de la historia?
¿En la segunda temporada? Colaboramos mucho entre todos. Planteamos ciertas ideas en áreas que queríamos explorar en la segunda temporada. Pero cuando empezamos a filmar, los episodios, ya estaba todo escrito. En especial los dos primeros. Después, el trabajo fue bastante orgánico, cambiando constantemente hasta el final, pero mucho menos caótico que en la primera temporada. En la primera, habíamos trabajado contra un reloj que sonaba demasiado fuerte. Fue una locura tratar de completar las escenas a tiempo. Pero en la segunda temporada tuvimos mucho más tiempo y fue un lujo saber que todo salió a la perfección.
¿Ser el productor ejecutivo además del actor protagonista, te garantiza que nadie te pueda despedir?
Yo tampoco sentí la diferencia... Sentí lo mismo que si fuera un actor más, porque siempre tuve mis conversaciones con el director o hubo veces en que reescribí mis escenas o cierto diálogo que me tocaba decir. Como actor, necesitamos darle vida a todo, desde la actuación hasta el vestuario o el maquillaje, todo. Siempre hay que tirar ideas. Algunas no son tan buenas, otras sí. Algunas tienen sentido. Y como productor es lo mismo... alguna idea puede llegar a entrar en el primero o cuarto episodio... tratando siempre de rellenar los puntos suspensivos. Eso es genial, es hermoso. Veremos si Apple nos permite filmar una tercera temporada o... una cuarta.