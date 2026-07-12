Aston Villa pone la mira en Julián Quiñones; un salario elevado sería la clave para sacarlo de Arabia

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    Aston Villa pone la mira en Julián Quiñones; un salario elevado sería la clave para sacarlo de Arabia
    El delantero mexicano estaría en el radar del Aston Villa tras su destacado Mundial 2026, aunque no existe una oferta oficial. FOTO: EFE

El club inglés tendría que presentar una paga superior a la de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y negociar con Al-Qadsiah, que blindó al atacante mexicano con una costosa cláusula de rescisión

El gran desempeño de Julián Quiñones con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 habría despertado el interés del Aston Villa, que analiza reforzar su ataque de cara a la próxima temporada de la Premier League.

De acuerdo con diversas versiones, el conjunto inglés estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para convencer al atacante de abandonar el futbol saudí. Incluso, se especula que el club tendría que ofrecerle un salario superior al de Emiliano “Dibu” Martínez, quien percibe aproximadamente 7.8 millones de libras por temporada (unos 10 millones de dólares).

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Hasta el momento, no existe una oferta formal ni una cifra confirmada, por lo que el supuesto interés permanece en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, la actuación de Quiñones en la Copa del Mundo incrementó de forma considerable su cotización y lo colocó nuevamente en el radar de varios equipos europeos.

El seguimiento del Aston Villa habría comenzado durante el Mundial, donde la velocidad, potencia y versatilidad del delantero mexicano, capaz de desempeñarse como centrodelantero o extremo, llamaron la atención de los visores del club inglés.

Pese a ello, no hay negociaciones confirmadas con Al-Qadsiah, ya que ninguna de las partes ha reconocido contactos oficiales. Por ahora, Quiñones sería únicamente una de las alternativas que el equipo de Birmingham estudia para fortalecer su ofensiva.

La operación tampoco luce sencilla. Julián Quiñones renovó recientemente su contrato con Al-Qadsiah, que además lo protegió con una cláusula de rescisión de 200 millones de dólares. Aunque su valor de mercado ronda los 14 millones de euros, el conjunto saudí podría exigir más de 20 millones de euros para negociar su salida, considerando el rendimiento que ha mostrado desde su llegada procedente del Club América.

Los números respaldan esa postura. Quiñones firmó una temporada sobresaliente con 26 goles en 26 partidos como titular, registros que elevaron su valor y obligarían a cualquier interesado a realizar una inversión importante tanto en el traspaso como en el salario del futbolista.

La decisión final también recaería en el propio delantero de 29 años, quien podría estar frente a una de sus últimas oportunidades para jugar en una de las ligas más competitivas del mundo. En Arabia Saudita cuenta con estabilidad deportiva, un contrato multimillonario y un papel protagónico, mientras que en Inglaterra afrontaría el reto de competir por un lugar en un campeonato de mayor exigencia física y táctica.

Un eventual salto a la Premier League también fortalecería su proyección internacional y su posición dentro de la Selección Mexicana, que inicia un nuevo proceso bajo el mando de Rafa Márquez. Por ahora, el interés del Aston Villa permanece como una posibilidad de mercado, a la espera de que se transforme en una propuesta oficial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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