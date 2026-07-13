Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana; Fiscalía de Oaxaca identifica a presuntos responsables

Según los reportes, personas armadas presuntamente ingresaron al plantel educativo para cometer el robo, lo que llevó a la organización de rondines de vigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona.

De acuerdo con la información disponible, el alcalde participaba en labores de seguridad organizadas por autoridades municipales y habitantes de la comunidad, luego de un robo ocurrido días antes en la escuela telesecundaria de San Miguelito.

El presidente municipal de San Miguel Yogovana, en el distrito de Miahuatlán, Oaxaca, Eduardo S. L., de 65 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo 12 de julio mientras realizaba un recorrido de vigilancia comunitaria en esa localidad.

FISCALÍA INFORMA QUE YA IDENTIFICÓ A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

Horas después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que las investigaciones iniciales permitieron establecer líneas sólidas de investigación que derivaron en la plena identificación de los probables responsables del homicidio.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que mantiene un operativo conjunto con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a las personas involucradas.

“Derivado de las investigaciones iniciales en torno a los hechos ocurridos en San Miguel Yogovana, Miahuatlán, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informa que se han establecido líneas de investigación sólidas que permitieron la plena identificación de los probables responsables del homicidio del Alcalde Municipal de dicha población”, indicó la dependencia.

Asimismo, informó que actualmente se desarrollan trabajos operativos y de inteligencia para lograr la captura de los sospechosos.

ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL

De acuerdo con la síntesis de los hechos difundida por la Fiscalía estatal, durante la madrugada del domingo el alcalde realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.

Tras solicitar apoyo policial para verificar la situación de las unidades, presuntos propietarios de las motocicletas salieron del inmueble y, de acuerdo con la versión oficial, respondieron de forma agresiva.

La Fiscalía indicó que los sujetos accionaron armas de fuego contra el presidente municipal, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones.

El procesamiento de la escena del crimen permitió a peritos y agentes de investigación identificar el inmueble relacionado con los hechos, además de asegurar las motocicletas que, según las investigaciones, pertenecen a los agresores.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE BÚSQUEDA

La FGEO informó que las motocicletas aseguradas están vinculadas con los presuntos responsables, quienes ya fueron identificados por las autoridades.

La dependencia añadió que continúan activos los operativos coordinados entre las instituciones de seguridad para localizar y detener a las personas señaladas por estos hechos.

“Actualmente, la FGEO, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, realiza los trabajos operativos y de inteligencia correspondientes para dar con el paradero de estas personas”, precisó la institución.