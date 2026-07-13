Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana; Fiscalía de Oaxaca identifica a presuntos responsables
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Eduardo S. L. fue asesinado durante un rondín de vigilancia en Oaxaca; la Fiscalía informó que ya identificó a los probables responsables
El presidente municipal de San Miguel Yogovana, en el distrito de Miahuatlán, Oaxaca, Eduardo S. L., de 65 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo 12 de julio mientras realizaba un recorrido de vigilancia comunitaria en esa localidad.
De acuerdo con la información disponible, el alcalde participaba en labores de seguridad organizadas por autoridades municipales y habitantes de la comunidad, luego de un robo ocurrido días antes en la escuela telesecundaria de San Miguelito.
Según los reportes, personas armadas presuntamente ingresaron al plantel educativo para cometer el robo, lo que llevó a la organización de rondines de vigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona.
FISCALÍA INFORMA QUE YA IDENTIFICÓ A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
Horas después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que las investigaciones iniciales permitieron establecer líneas sólidas de investigación que derivaron en la plena identificación de los probables responsables del homicidio.
A través de un comunicado oficial, la institución señaló que mantiene un operativo conjunto con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a las personas involucradas.
“Derivado de las investigaciones iniciales en torno a los hechos ocurridos en San Miguel Yogovana, Miahuatlán, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informa que se han establecido líneas de investigación sólidas que permitieron la plena identificación de los probables responsables del homicidio del Alcalde Municipal de dicha población”, indicó la dependencia.
Asimismo, informó que actualmente se desarrollan trabajos operativos y de inteligencia para lograr la captura de los sospechosos.
ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
De acuerdo con la síntesis de los hechos difundida por la Fiscalía estatal, durante la madrugada del domingo el alcalde realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.
Tras solicitar apoyo policial para verificar la situación de las unidades, presuntos propietarios de las motocicletas salieron del inmueble y, de acuerdo con la versión oficial, respondieron de forma agresiva.
La Fiscalía indicó que los sujetos accionaron armas de fuego contra el presidente municipal, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones.
El procesamiento de la escena del crimen permitió a peritos y agentes de investigación identificar el inmueble relacionado con los hechos, además de asegurar las motocicletas que, según las investigaciones, pertenecen a los agresores.
CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE BÚSQUEDA
La FGEO informó que las motocicletas aseguradas están vinculadas con los presuntos responsables, quienes ya fueron identificados por las autoridades.
La dependencia añadió que continúan activos los operativos coordinados entre las instituciones de seguridad para localizar y detener a las personas señaladas por estos hechos.
“Actualmente, la FGEO, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, realiza los trabajos operativos y de inteligencia correspondientes para dar con el paradero de estas personas”, precisó la institución.
HABITANTES SEÑALAN POSIBLE ORIGEN DE LOS AGRESORES
Pobladores de San Miguel Yogovana señalaron que los presuntos responsables serían originarios de Santa Lucía Miahuatlán.
Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que únicamente informó sobre la identificación de los probables responsables y el desarrollo de las acciones para lograr su captura.
FISCALÍA MANTIENE ABIERTAS LAS INVESTIGACIONES
La institución estatal reiteró que las diligencias ministeriales continúan para fortalecer la investigación y judicializar el caso conforme avancen las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio del alcalde ni se han dado a conocer las identidades de los presuntos responsables, mientras continúan los operativos de búsqueda coordinados por las autoridades de seguridad y procuración de justicia.