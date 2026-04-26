Trump pide unidad y sanación tras otro incidente violento

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.

Sugirió que su política personal lo había convertido en un blanco repetido, pero también llamó a la unidad y la sanación en un mundo cada vez más violento.

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“Siempre es impactante cuando ocurre algo así. Me pasó a mí, un poco. Y eso nunca cambia”, dijo Trump a periodistas en una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca el sábado por la noche.

Poco antes, un hombre con armas de fuego y cuchillos intentó abrirse paso a la fuerza en el hotel de Washington donde el presidente estaba a punto de dirigirse a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El sospechoso fue detenido e identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

Trump afirmó que sin duda él era el objetivo. La presidencia es “una profesión peligrosa”, manifestó, señalando que la violencia política se ha intensificado en Estados Unidos y en todo el mundo. “Ningún país es inmune”, expresó.

Trump sugirió que era una señal de lo exitosa que ha sido su presidencia.

“He estudiado los asesinatos, y debo decirles que las personas más influyentes —las que más hacen, miren a Abraham Lincoln”, señaló Trump. Añadió: “A las personas que generan el mayor impacto, son a las que persiguen. No persiguen a las que no hacen mucho”.

Trump pidió a los estadounidenses dejar de lado sus diferencias y unirse — una ruptura con su habitual enfoque político combativo, asumido con evidente entusiasmo.

“Tenemos que, tenemos que resolver nuestras diferencias”, declaró el presidente. “Diré esto: había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras son intercambiables, quizá, pero tal vez no lo sean. Pero aun así, todos en esa sala, una gran multitud -- una multitud récord, hubo un grupo de personas que batió récords -- hubo una enorme cantidad de cariño y de unión. Lo vi, lo vi, y me impresionó muchísimo eso”.

Trump dice que pensó en cambiar de rumbo y dar un “discurso de amor”

El mandatario mantuvo un tono similar durante una entrevista el domingo con Fox News Channel, calificando la cena como “una noche en la que mucha gente se reunió”.

“Vi a algunos demócratas, cuando nos íbamos — y por lo general eran hostiles — y anoche me estaban saludando. Políticos, congresistas, senadores. Me saludaban y decían: ‘Buen trabajo’ y ‘Hola’”, dijo Trump. “El lugar simplemente se estaba uniendo. Fue muy agradable verlo”.

Indicó que originalmente había planeado dar un discurso arremetiendo contra los medios. “Iba a destrozarlo anoche”, dijo Trump sobre su plan inicial.

Pero inmediatamente después del incidente, cuando se pensó que el evento seguiría adelante, Trump apuntó que quería cambiar de rumbo con comentarios que “iban a ser muy diferentes. Será un discurso de amor”.

“Pero no tuve la oportunidad de hacerlo”, dijo Trump. “Probablemente mejor que no lo hice, no lo sé”.

Aun así, quedaba algo de su viejo filo, especialmente cuando habló del sospechoso: “Odiaba a un tipo como este — una persona enferma, mala — odiaba que alguien así cambiara el rumbo de nuestro país”.