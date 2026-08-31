Trump publica un vídeo generado por IA de la isla iraní de Kharg ‘hecha añicos’ horas después de los primeros ataques de EU en un mes
El Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas habían atacado lanzacohetes en la isla iraní de Larak, a unos 640 kilómetros al este de Kharg
Donald Trump ha publicado un video generado por inteligencia artificial en el que, según él, se veía cómo la isla de Kharg, centro de exportación de petróleo de Irán, era “reducida a escombros”, horas después de los primeros ataques aéreos estadounidenses contra la República Islámica desde julio.
Trump, de 80 años, no aclaró que el video de 10 segundos publicado en su cuenta de Truth Social fue generado por inteligencia artificial.
“Los tuits de Trump son ridículos y la situación en Kharg es tranquila y apropiada”, declaró Hamid Bovard, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, de propiedad estatal, al medio iraní semioficial Nournews, añadiendo que las operaciones no se habían detenido y que los trabajadores estaban ocupados reparando los daños anteriores.
El Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas habían atacado lanzacohetes en la isla iraní de Larak, a unos 640 kilómetros al este de Kharg. Teherán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, de los cuales, según Amán, ocho fueron interceptados tras entrar en el espacio aéreo del país.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que sus fuerzas armadas habían neutralizado un dron iraní detectado sobre sus aguas territoriales. No se reportaron daños.
Posteriormente, el ministerio emitió un segundo comunicado negando la afirmación del ejército iraní de que la base aérea de Al Minhad en Dubái había sido blanco de un ataque.
REACCIÓN ECONÓMICA
Las hostilidades del domingo provocaron que el precio del petróleo crudo Brent subiera brevemente por encima de los 90 dólares por barril antes de la apertura de la bolsa el lunes.
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene previsto acoger dos días de reuniones de los ministros de finanzas del Grupo de los 20 en Asheville, Carolina del Norte, a partir del lunes, en un momento en que Washington presiona a otros países para que ayuden a Estados Unidos a aislar económicamente a Irán.
En una entrevista con Reuters el domingo, Bessent predijo que Estados Unidos anunciaría sanciones cada semana para las instituciones que hacen negocios con Irán.
“Empezamos por los bancos y les estamos diciendo que no está bien tener dinero iraní y ayudar al régimen”, dijo el funcionario del gabinete. “Verán muchos más casos como este cada semana”.
El viernes, el Tesoro impuso sanciones a las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del Banco Misr de Egipto por supuestos vínculos financieros con Irán, y Bessent sugirió que el siguiente paso podría ser excluir por completo a la institución del sistema financiero basado en el dólar.
Hace dos semanas, los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todo el comercio con Irán tras afirmar haber sido objeto de nuevos ataques por parte de la República Islámica, cuyos dos misiles, disparados contra buques mercantes, cayeron inofensivamente en el Golfo Pérsico. Posteriormente, Bessent sugirió que la decisión de los emiratíes fue consecuencia de la presión ejercida por la administración Trump.