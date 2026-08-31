Trump publica un vídeo generado por IA de la isla iraní de Kharg ‘hecha añicos’ horas después de los primeros ataques de EU en un mes

Donald Trump ha publicado un video generado por inteligencia artificial en el que, según él, se veía cómo la isla de Kharg, centro de exportación de petróleo de Irán, era “reducida a escombros”, horas después de los primeros ataques aéreos estadounidenses contra la República Islámica desde julio. Trump, de 80 años, no aclaró que el video de 10 segundos publicado en su cuenta de Truth Social fue generado por inteligencia artificial.

“Los tuits de Trump son ridículos y la situación en Kharg es tranquila y apropiada”, declaró Hamid Bovard, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, de propiedad estatal, al medio iraní semioficial Nournews, añadiendo que las operaciones no se habían detenido y que los trabajadores estaban ocupados reparando los daños anteriores.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas habían atacado lanzacohetes en la isla iraní de Larak, a unos 640 kilómetros al este de Kharg. Teherán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, de los cuales, según Amán, ocho fueron interceptados tras entrar en el espacio aéreo del país. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que sus fuerzas armadas habían neutralizado un dron iraní detectado sobre sus aguas territoriales. No se reportaron daños. Posteriormente, el ministerio emitió un segundo comunicado negando la afirmación del ejército iraní de que la base aérea de Al Minhad en Dubái había sido blanco de un ataque.