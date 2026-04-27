Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre

Todo el romanticismo, legado musical y espectáculo de Alejandro Sanz llegará a Saltillo y, por ello, este lunes Apodaca Group, encargado de traer al español, ajustó la fecha del concierto, por lo que se realizará el próximo 14 de octubre, un día antes de lo anunciado.

Sanz, de hecho, agregó más plazas en el país, a donde llevará sus éxitos como ‘Corazón Partío’ o ‘Mi soledad y Yo’, así como sus nuevas propuestas musicales.

De acuerdo con la información oficial, la venta general de boletos será el jueves 30 de abril a través del sitio arema.mx, lo que ha generado altas expectativas entre el público.