Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre
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La preventa de boletos comenzará el próximo jueves 30 de abril a través de arema.mx
Todo el romanticismo, legado musical y espectáculo de Alejandro Sanz llegará a Saltillo y, por ello, este lunes Apodaca Group, encargado de traer al español, ajustó la fecha del concierto, por lo que se realizará el próximo 14 de octubre, un día antes de lo anunciado.
Sanz, de hecho, agregó más plazas en el país, a donde llevará sus éxitos como ‘Corazón Partío’ o ‘Mi soledad y Yo’, así como sus nuevas propuestas musicales.
De acuerdo con la información oficial, la venta general de boletos será el jueves 30 de abril a través del sitio arema.mx, lo que ha generado altas expectativas entre el público.
“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar”, escribió el intérprete de Amiga mía en sus redes sociales para anunciar su paso por la capital coahuilense.
La última producción musical de Sanz fue lanzada el pasado mes de noviembre, titulada ‘¿Y ahora qué +?’, con 13 temas, entre ellos Palmeras en el jardín, El vino de tu boca y colaboraciones con Grupo Frontera, Shakira y el mexicano Carín León.