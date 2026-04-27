Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre

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/ 27 abril 2026
    Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre
    Fiesta. El cantante español llegará con sus grandes éxitos y nuevas canciones a la capital coahuilense. FOTO: ARCHIVO

La preventa de boletos comenzará el próximo jueves 30 de abril a través de arema.mx

Todo el romanticismo, legado musical y espectáculo de Alejandro Sanz llegará a Saltillo y, por ello, este lunes Apodaca Group, encargado de traer al español, ajustó la fecha del concierto, por lo que se realizará el próximo 14 de octubre, un día antes de lo anunciado.

Sanz, de hecho, agregó más plazas en el país, a donde llevará sus éxitos como ‘Corazón Partío’ o ‘Mi soledad y Yo’, así como sus nuevas propuestas musicales.

De acuerdo con la información oficial, la venta general de boletos será el jueves 30 de abril a través del sitio arema.mx, lo que ha generado altas expectativas entre el público.

“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar”, escribió el intérprete de Amiga mía en sus redes sociales para anunciar su paso por la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/show/muere-trabajador-del-equipo-de-shakira-durante-montaje-de-concierto-en-brasil-GB20301160

La última producción musical de Sanz fue lanzada el pasado mes de noviembre, titulada ‘¿Y ahora qué +?’, con 13 temas, entre ellos Palmeras en el jardín, El vino de tu boca y colaboraciones con Grupo Frontera, Shakira y el mexicano Carín León.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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