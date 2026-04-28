¿Cuándo llega el primer ciclón a México?... la Temporada de Huracanes 2026 se acerca y golpeará a estos estados

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el calendario ya está definido. En el océano Pacífico, el inicio será el 15 de mayo de 2026, mientras que en el Atlántico —que incluye el Golfo de México y el Caribe— comenzará el 1 de junio.

La llegada de la temporada de huracanes 2026 vuelve a colocar a México en un escenario de vigilancia constante. Cada año, millones de personas que habitan en zonas costeras enfrentan un periodo donde las lluvias intensas, los vientos fuertes y el riesgo de inundaciones modifican la rutina diaria.

Estos periodos no son aleatorios. Responden a patrones atmosféricos y oceánicos que favorecen la formación de sistemas tropicales. El cierre oficial de ambas temporadas será el 30 de noviembre, completando así seis meses de monitoreo intensivo.

PRONÓSTICOS Y PRIMER CICLÓN DEL AÑO

Las proyecciones para este año anticipan una actividad relevante. Autoridades de Protección Civil señalaron que en el Pacífico podrían formarse entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico se esperan entre 11 y 15.

De estos sistemas, hasta siete podrían evolucionar a huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5), principalmente en el Pacífico. Este comportamiento está ligado a factores como la temperatura del mar y la presencia de fenómenos climáticos globales.

El primer ciclón tropical de la temporada llevará el nombre de “Amanda” y se formaría en el Pacífico. Su posible aparición coincide con el arranque oficial del 15 de mayo. Como explican especialistas del Servicio Meteorológico Nacional: “Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán determinantes para su evolución”.

ESTADOS MÁS VULNERABLES ANTE IMPACTOS

México, por su ubicación geográfica entre dos océanos, se mantiene como uno de los países con mayor exposición a ciclones tropicales. En el litoral del Pacífico, estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California concentran gran parte de los impactos directos.

Por el lado del Atlántico, la atención se centra en Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas, regiones donde históricamente se registran afectaciones por lluvias, oleaje elevado y vientos intensos.

Las experiencias previas han demostrado que la coordinación entre autoridades y población es clave. La activación de protocolos y la disponibilidad de refugios temporales forman parte de la respuesta ante estos fenómenos.

EL IMPACTO DE EL NIÑO EN 2026

Uno de los factores que marcará la temporada es la posible presencia del fenómeno El Niño. Este evento se caracteriza por el aumento de la temperatura del océano, lo que puede intensificar la actividad ciclónica en el Pacífico.

Especialistas advierten que este comportamiento tiende a incrementar la probabilidad de huracanes más intensos, aunque puede reducir la actividad en el Atlántico. Sin embargo, los pronósticos no son definitivos y pueden modificarse conforme avance la temporada.

El monitoreo constante de las condiciones oceánicas será determinante para anticipar trayectorias y niveles de riesgo. Cambios bruscos en la temperatura del mar pueden alterar tanto la formación como la fuerza de los ciclones.