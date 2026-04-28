Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio

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Deportes
/ 28 abril 2026
    Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio
    El DT del Tricolor reveló su base de Liga Mx para el Mundial que inicia el 11 de junio. FOTO: SELECCIÓN MEXICANA

Con una lista preliminar integrada por jugadores de la Liga MX, Javier Aguirre arranca concentración el 6 de mayo y deja abierta la convocatoria final para el 1 de junio

Tras un día de espera, siendo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tenía previsto dar a conocer el 27 de abril la lista de jugadores de la Liga Mx considerados rumbo al Mundial 2026, fue hasta la mañana de este martes 28 cuando se reveló el listado de Javier Aguirre.

Bajo el concepto de “La última Escala”, el técnico de la Selección Mexicana presentó una lista compuesta únicamente por futbolistas de la Liga MX, a falta de los jugadores que militan en el extranjero siendo este un primer corte que funciona más como laboratorio que como sentencia.

$!Javier Aguirre y sus convocados iniciarán concentración la próxima semana.
Javier Aguirre y sus convocados iniciarán concentración la próxima semana. FOTO: SELECCIÓN MEXICANA

La concentración iniciará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo 6 de mayo y responde a la lógica de trabajar con lo disponible en la Liga Mx, sin romper acuerdos con clubes y, sobre todo, observar.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/por-que-javier-aguirre-no-define-convocatoria-para-la-seleccion-mexicana-PA20310870

De acuerdo a la publicación del Tricolor, la lista incluye 12 jugadores, que con base en el acuerdo con clubes de la LIGA MX, están considerados para integrar la lista definitiva.

Esto además de ocho futbolistas con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y que fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación. La convocatoria definitiva será dada a conocer el próximo 1 de junio, concluye diciendo el comunicado.

LA LISTA DE CONVOCADOS

Los 12 considerados en la lista definitiva

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Luis Romo

Erick Lira

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Armando “Hormiga” González

Los 8 con miras al siguiente ciclo mundialista

Oscar García

Luis Reyes

Eduardo Águila

Jesús Gómez

Denzell García

Iker Fimbres

Jairo Torres

Kevin Castañeda

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¿A QUÉ SE DEBIÓ EL RETRASO?

La demora en la publicación, de acuerdo con información del periodista David Medrano, de TV Azteca, se relacionó a dudas del cuerpo técnico encabezado por Aguirre respecto a algunos jugadores que podrían ser incluidos en la lista final.

Esto, sumado a los acuerdos entre la Federación y los equipos de la Liga Mx que establecía que los futbolistas cuyos clubes disputen la liguilla tendrían asegurado un lugar dentro de la convocatoria final para el Mundial.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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