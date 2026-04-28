Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio
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Con una lista preliminar integrada por jugadores de la Liga MX, Javier Aguirre arranca concentración el 6 de mayo y deja abierta la convocatoria final para el 1 de junio
Tras un día de espera, siendo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tenía previsto dar a conocer el 27 de abril la lista de jugadores de la Liga Mx considerados rumbo al Mundial 2026, fue hasta la mañana de este martes 28 cuando se reveló el listado de Javier Aguirre.
Bajo el concepto de “La última Escala”, el técnico de la Selección Mexicana presentó una lista compuesta únicamente por futbolistas de la Liga MX, a falta de los jugadores que militan en el extranjero siendo este un primer corte que funciona más como laboratorio que como sentencia.
La concentración iniciará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo 6 de mayo y responde a la lógica de trabajar con lo disponible en la Liga Mx, sin romper acuerdos con clubes y, sobre todo, observar.
De acuerdo a la publicación del Tricolor, la lista incluye 12 jugadores, que con base en el acuerdo con clubes de la LIGA MX, están considerados para integrar la lista definitiva.
Esto además de ocho futbolistas con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y que fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación. La convocatoria definitiva será dada a conocer el próximo 1 de junio, concluye diciendo el comunicado.
LA LISTA DE CONVOCADOS
Los 12 considerados en la lista definitiva
Carlos Acevedo
Raúl Rangel
Israel Reyes
Jesús Gallardo
Luis Romo
Erick Lira
Brian Gutiérrez
Gilberto Mora
Roberto Alvarado
Alexis Vega
Guillermo Martínez
Armando “Hormiga” González
Los 8 con miras al siguiente ciclo mundialista
Oscar García
Luis Reyes
Eduardo Águila
Jesús Gómez
Denzell García
Iker Fimbres
Jairo Torres
Kevin Castañeda
¿A QUÉ SE DEBIÓ EL RETRASO?
La demora en la publicación, de acuerdo con información del periodista David Medrano, de TV Azteca, se relacionó a dudas del cuerpo técnico encabezado por Aguirre respecto a algunos jugadores que podrían ser incluidos en la lista final.
Esto, sumado a los acuerdos entre la Federación y los equipos de la Liga Mx que establecía que los futbolistas cuyos clubes disputen la liguilla tendrían asegurado un lugar dentro de la convocatoria final para el Mundial.