Detienen a presunto autor intelectual de ataque contra abogado en CDMX; fue ubicado por la Interpol

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México
/ 28 abril 2026
    Detienen a presunto autor intelectual de ataque contra abogado en CDMX; fue ubicado por la Interpol
    Pablo Vázquez Camacho informó la captura de Alfonso “N”, ligado a ataque en Roma Norte tras operativo internacional SSC CDMX

Alfonso “N” fue detenido en el AICM tras ser ubicado en Colombia por la Interpol; es señalado como presunto autor intelectual de ataque contra abogado

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Alfonso “N”, señalado como presunto autor intelectual del ataque contra el abogado Carlos Efrén Leyva Vázquez, ocurrido el 13 de junio de 2025 en un restaurante de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La captura fue resultado de un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades internacionales, tras labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar al implicado fuera del país.

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REALIZAN DETENCIÓN EN EL AICM TRAS EXTRADICIÓN

De acuerdo con la información difundida por el funcionario en su cuenta oficial, la detención se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado.

“Resultado del trabajo coordinado con la Policía Federal Ministerial de la @FGRMexico, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron, en el @AICM_mx, una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado en contra de Alfonso ‘N’”, señaló Vázquez Camacho.

DETENIDO ES SEÑALADO DE SER AUTOR INTELECTUAL DE INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA ABOGADO

El funcionario agregó que el detenido es identificado como quien habría dado instrucciones a una mujer para citar a la víctima en el establecimiento donde ocurrió la agresión. “El detenido es presunto autor intelectual del ataque a un abogado ocurrido el 13 de junio de 2025 en un restaurante ubicado en la colonia #RomaNorte, en @Cuauhtemoc, y quien habría girado instrucciones a la mujer que citó a la víctima en el lugar”, indicó.

Asimismo, reconoció la colaboración internacional en el caso: “Agradezco a los compañeros de la #INTERPOL por su apoyo y colaboración para identificar a Alfonso ‘N’ en Colombia y realizar los trámites correspondientes para su traslado a la Ciudad de México, donde deberá enfrentar a la justicia”.

CAPTURA FUE POSIBLE CON AYUDA DE LA INTERPOL EN COLOMBIA

En un comunicado oficial, la SSC detalló que el 26 de abril Alfonso “N” fue detenido por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en un aeropuerto de ese país. Posteriormente, fue trasladado a Quito, Ecuador, como parte de los procedimientos internacionales coordinados a través de la Interpol para verificar su situación jurídica.

El 28 de abril, el imputado arribó al AICM, donde fue recibido por agentes de Interpol, de la Policía Federal Ministerial y de la FGR. En ese lugar, elementos de la SSC le notificaron la orden de aprehensión en su contra, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron a un centro penitenciario al norte de la capital, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Las autoridades señalaron que el detenido, de 43 años de edad, es considerado pieza clave en la planeación del ataque, al haber coordinado las acciones previas a la agresión.

ANTECEDENTES DEL CASO Y DETENCIONES

Las investigaciones indican que el ataque ocurrió el 13 de junio de 2025 en un restaurante ubicado en la calle Córdoba, en la colonia Roma Norte. En ese lugar, un individuo ingresó al establecimiento, sacó un arma de fuego e intentó disparar contra la víctima; sin embargo, el arma presentó una falla mecánica, lo que impidió que se realizaran las detonaciones, tras lo cual el agresor huyó.

Derivado de las indagatorias, las autoridades identificaron al presunto agresor material como exsocio de la víctima, con zona de movilidad en la alcaldía La Magdalena Contreras. También se estableció la participación de una mujer que habría citado al abogado bajo el pretexto de una reunión profesional.

En marzo de 2026, elementos de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a Luis Antonio “N”, identificado como autor material del intento de homicidio, así como a Frida Patricia “N”, quien presuntamente participó en la planeación al hacerse pasar por clienta para concretar la cita con la víctima.

$!Detienen a presunto autor intelectual de ataque contra abogado en CDMX; fue ubicado por la Interpol
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INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO

La SSC informó que continuará con las labores de investigación y coordinación interinstitucional para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de más personas en este caso.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y acciones operativas para la detención de personas vinculadas con delitos, así como para la desarticulación de células delictivas en la capital del país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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