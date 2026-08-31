Trump se reunirá con empresarios petroleros tras el acuerdo con Venezuela sobre crudo

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    Trump se reunirá con empresarios petroleros tras el acuerdo con Venezuela sobre crudo
    President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Monday, Aug. 31, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin

‘El presidente se reunirá con líderes de la industria para colaborar en las mejores maneras de aumentar la capacidad’, mencionó la vocera de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este martes en la Casa Blanca con altos ejecutivos de la industria petrolera, tras el acuerdo alcanzado con Venezuela por el que Estados Unidos obtendrá el control de una parte de la producción de crudo venezolano.

El objetivo del encuentro, en el que también participarán el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, será lograr que el aumento de la producción petrolera se traduzca en una reducción de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

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”El presidente se reunirá con líderes de la industria para colaborar en las mejores maneras de aumentar la capacidad de refinación, consolidar aún más el dominio energético estadounidense en toda la cadena de suministro y reducir los precios para el pueblo estadounidense”, declaró este lunes a EFE Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

Trump ha criticado a grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron, a las que acusa de obtener ganancias excesivas mientras mantienen elevados los precios de la gasolina, que se han disparado a raíz de la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La reunión con representantes del sector petrolero se producirá después de que Trump anunciara la semana pasada un acuerdo con Venezuela por el cual Estados Unidos controlará algo más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.

Según fuentes del Gobierno estadounidense, el aumento del flujo de petróleo venezolano hacia las refinerías de Estados Unidos permitiría abaratar la gasolina.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló el sábado que el acuerdo supondrá una producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Desde que Estados Unidos capturó en enero a Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno dirigido ahora por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas.

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