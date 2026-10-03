Trump va por la pena de muerte para grandes narcotraficantes y traficantes de personas en E.U

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ampliar la pena de muerte para grandes narcotraficantes, traficantes de personas y quienes asesinen a policías. La medida busca frenar la delincuencia mediante el endurecimiento de las sanciones penales a nivel federal.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante un discurso transmitido por la cadena Fox News, donde arremetió contra las políticas de fianza sin costo monetario. Según Trump, permitir que los sospechosos queden en libertad tras ser arrestados es un error que afecta la seguridad del país.

El plan de seguridad se apoya en cifras que el mandatario calificó como caídas históricas en los índices de criminalidad durante su gestión. Trump afirmó que aplicar la pena capital a delitos graves reforzará el trabajo de las fuerzas del orden y reducirá la reincidencia.

ESTRATEGIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Diversos medios de comunicación señalan que la propuesta forma parte de una estrategia contra el crimen organizado transnacional y los cárteles de la droga. Sin embargo, para aplicarla se necesitarían cambios en las leyes del Congreso de E.U y el aval de las cortes federales.

La iniciativa abre un nuevo debate político sobre la viabilidad legal y los límites constitucionales de la pena de muerte en territorio estadounidense. Especialistas advierten que la medida enfrentará retos en la Suprema Corte por extender la pena capital a delitos que no siempre involucran homicidio directo.

TENDENCIA DE CRIMINALIDAD EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con reportes del FBI y del Council on Criminal Justice, los datos muestran reducciones continuas en la tasa de homicidios a nivel nacional con caídas cercanas al 9% y 18% respecto a periodos previos.