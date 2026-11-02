Trump y los republicanos cierran sus campañas con ataques personales desagradables

NUEVA YORK- En Kansas, el senador Roger Marshall, un republicano vulnerable, dijo sin fundamentos que su oponente demócrata “probablemente está haciéndole grooming” a niños. En Texas, los republicanos han descrito a James Talarico, el candidato demócrata al Senado, como un “bicho raro” e insinuado que es gay, secretamente vegano y que está obsesionado con los niños transgénero porque hizo declaraciones apoyándolos en el pasado. Y en Míchigan, los republicanos han atacado al candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, con ataques islamófobos. Trump ha descrito a El-Sayed como un “yihadista despiadado y violento”.

Al enfrentar una reacción negativa por el aumento de los precios y trabajar para superar la profunda impopularidad del presidente, republicanos de todo el país han manchado a sus oponentes con ataques falsos, incendiarios y profundamente personales en la recta final de las elecciones intermedias. En muchos casos, están siguiendo el ejemplo de un presidente que ha reescrito repetidamente las reglas del discurso aceptable en la política estadounidense. Muchos de los ataques han provocado poco rechazo dentro del partido, pero algunos republicanos dicen que están preocupados por la tendencia. “Es horrible”, dijo el exsenador Jeff Flake, un republicano de Arizona y crítico de Trump. Flake, quien está apoyando a candidatos de ambos partidos en las elecciones intermedias, dijo que los republicanos habían tomado un camino más oscuro en sus mensajes: “Nos hemos vuelto progresivamente más groseros, crudos y vulgares. Pero esto parece ser un nuevo nivel”. La estrategia corre el riesgo de ahuyentar a algunos votantes moderados que ven esa retórica como exagerada u ofensiva, dijeron algunos observadores políticos. Pero podría ser efectiva para movilizar a la base republicana. A los demócratas, que han condenado ampliamente los ataques de los republicanos, les preocupa que las frases calen en algunos votantes.

Los propios demócratas a veces han utilizado ataques sorprendentemente personales, a menudo acusando a los republicanos de corrupción. Y algunos demócratas han imitado el enfoque áspero del presidente: la oficina del gobernador Gavin Newsom, por ejemplo, hizo publicaciones en redes sociales este año en las que sugería que varios conservadores eran gays. Pero en las elecciones intermedias, los ataques republicanos se destacan por su crueldad. Las campañas políticas estadounidenses han estado inundadas durante mucho tiempo de ataques negativos y dudosos por parte de ambos partidos, en frases de debate, comerciales de televisión y discursos de campaña, pero este ciclo ácido y reñido podría establecer un nuevo estándar. Algunos politólogos dijeron que esta temporada electoral había degenerado en la campaña más negativa y oscura de la historia moderna de Estados Unidos.

“Creo que es la peor”, dijo Christina Greer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Fordham. Atribuyó el tono al deseo de los candidatos de empaquetar su mensaje para las redes sociales y a que los republicanos imitan a Trump: “Él ha abierto un portal a la degradación de nuestro sistema electoral”. En Texas, el vicepresidente JD Vance sugirió en un mitin que Talarico era gay, lo que provocó exclamaciones de asombro en la multitud. “Un tipo de esa edad que está tan obsesionado y enfocado en los niños transgénero, no sé ustedes, pero yo nunca quiero ver el historial del navegador web de ese tipo”, agregó Vance, refiriéndose a las declaraciones pasadas de Talarico en apoyo a los jóvenes transgénero. Talarico tiene novia. El ataque fue parte de un amplio esfuerzo de los republicanos para retratar a Talarico como un extremista. Trump ha empezado a referirse a Talarico como “Talafreako”.

Una portavoz del Comité Senatorial Republicano Nacional sugirió que los demócratas se habían buscado los ataques. En un comunicado, la portavoz, Bernadette Breslin, afirmó que El-Sayed había “prometido apoyo” a un régimen terrorista y dijo que “si Talarico no quería ser llamado anticarne, no debería haber anunciado que su campaña se volvería vegana”. El-Sayed ha dicho que es leal a la Constitución de Estados Unidos. Talarico ha dicho que no es vegano y que su campaña “básicamente” funciona a base de carne asada. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.