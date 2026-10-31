Si bien la retórica de Trump sobre elecciones robadas no es nueva; su capacidad de actuar al respecto sí

NUEVA YORK- Demócratas, funcionarios electorales y grupos defensores del derecho al voto se han preguntado durante mucho tiempo si el presidente Donald Trump, al regresar a la Oficina Oval, volvería a intentar revertir una elección cuando su partido vaya rezagado. Ya no es una hipótesis. El presidente ordenó al Departamento de Justicia a finales de la semana pasada que impugnara de manera preventiva una posible derrota republicana en la contienda por el Senado de Estados Unidos en Alaska. El departamento exige que una corte suspenda la certificación de una posible victoria demócrata hasta que se determine si los votantes se confundieron por la presencia de dos candidatos con el mismo nombre en la boleta.

Después, Trump continuó al pedir que se procese a la candidata demócrata Mary Peltola, excongresista, basándose en un reportaje de The New York Times según el cual su campaña ayudó a reclutar a alguien llamado Dan Sullivan para restar votos al titular republicano, que también se llama Dan Sullivan. Académicos creen que la demanda es la primera vez desde la era de los derechos civiles que el gobierno federal demanda para frenar la certificación de una elección, una función que la Constitución deja en manos de los estados. Trump ha afirmado durante años que las elecciones están amañadas cuando él o su partido pierden, y esta vez no es la excepción. Ha aprovechado sus mítines de mitad de mandato para decir que los demócratas hacen trampa, criticar por nombre a funcionarios electorales y calificar de estafa el sistema de votación por orden de preferencia en Alaska, que podría ser clave para el control del Senado. Pero la demanda para detener la certificación eleva la cruzada de Trump más allá de la mera retórica, lo que indica que se está preparando para usar el poder de la presidencia para intentar revertir una posible derrota mientras su partido lucha por mantener el control del Congreso. El presidente también anunció a principios de esta semana una recompensa de 1 millón de dólares para cualquiera que aporte pruebas de fraude electoral previo o actual en el país. No estaba claro si o cómo pensaba llevarlo a cabo.

“Al menos durante el último año y medio, han estado sentando esas bases”, comentó Theresa Lee, abogada principal de la ACLU. “Nosotros nos hemos estado preparando por lo menos el mismo tiempo, si no más”. Trump dice que aceptará los resultados si la elección es “honesta” Trump dijo a los reporteros esta semana que aceptaría los resultados electorales, pero con su salvedad habitual: “Si son elecciones honestas”, manifestó. Eso sigue un patrón. Trump ha afirmado de antemano que las próximas elecciones estarán amañadas y ha calificado como robadas las elecciones que ha perdido. Comenzó con los caucus republicanos de Iowa en 2016, cuando quedó segundo detrás del senador Ted Cruz. “Ted Cruz no ganó Iowa”, dijo Trump en ese momento. “Lo robó”. Demócratas y otros grupos que se oponen a Trump han temido que sus palabras se conviertan en directrices para que su gobierno interfiera en las elecciones de mitad de mandato. Han estado realizando simulacros durante meses y tienen demandas ya redactadas. También planean que decenas de miles de personas vigilen los centros de votación el día de las elecciones.

Hasta ahora, la votación anticipada ha transcurrido con calma, con unos 35 millones de estadounidenses que ya emitieron su voto sin interrupciones notables. En ese sentido, la elección de este año hasta ahora se parece a las elecciones fuera de año de 2025 en Nueva Jersey, Virginia y un puñado de otros estados. Los demócratas se prepararon entonces ante una posible acción de Trump, pero la elección se desarrolló sin grandes problemas. Sin embargo, las acciones más agresivas del Departamento de Justicia este mes ya hacen que 2026 sea diferente de cualquier elección en la memoria reciente. Ha demandado a California para impedir que cuente boletas después de alegar que el estado tenía 20 mil no ciudadanos en sus padrones, e hizo una exigencia similar a Washington relacionada con unos 400 votantes en ese estado. Ambos estados dijeron que las exigencias llegaron demasiado cerca de la elección como para cumplirlas, y un juez federal rechazó el miércoles las exigencias del gobierno federal sobre California. Antes, el Departamento de Justicia incautó boletas y registros electorales relacionados con la elección presidencial de 2020 en el condado de Fulton, en Georgia, y el gobierno abrió una investigación amplia de esa votación, aunque aún no ha encontrado pruebas que respalden las falsas afirmaciones de fraude de Trump. El secretario de Justicia, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia no quiere intervenir en elecciones, pero que no tuvo otra opción en Alaska. “No estamos haciendo nada indebido”, declaró Blanche el domingo en CNN. “Pero sí creo que es importante que el pueblo estadounidense entienda que no estamos, (y) el presidente Trump no está, tratando de apoderarse de una elección estatal de ninguna manera, forma o modo”.

Después de que se presentó la demanda, Trump dijo a los reporteros que él fue quien la impulsó: “Yo fui el que dijo que lo hicieran”, afirmó el presidente. LAS DEMANDAS PARECEN MÁS “IMPULSIVAS” QUE ESTRATÉGICAS Aunque el gobierno de Trump afirmó en su demanda que actuaba en nombre de los votantes de Alaska para frenar la certificación, los aliados republicanos del presidente en el estado no parecían contentos. El senador Sullivan no quiso decir si apoyaba la demanda. El gobierno estatal de Alaska, controlado por republicanos, presentó documentos judiciales para intentar que se desestimara. La otra senadora republicana del estado, Lisa Murkowski, dijo que el gobierno “nunca debió haberla presentado”. Aunque es controvertida, la situación en Alaska no es tan inusual. Los partidos políticos a menudo respaldan candidatos adicionales en la boleta para intentar restar votos a sus rivales. Si los tribunales estatales lo permiten, señalan expertos legales, el gobierno federal no tiene ningún papel para impugnar los resultados. Derek Muller, profesor de derecho en Notre Dame, escribió que el argumento legal de la demanda en Alaska era “uno de los peores que he visto”. Dijo que eso debería tranquilizar al público de que Trump no podrá cambiar los resultados electorales. “La idea de que vaya a haber algo sistémico que frustre la voluntad de los votantes parece mucho más especulativa”, explicó. “Mucha de la conducta parece impulsiva más que estratégica y planificada”.