Tucker Carlson, un periodista ultraconservador, afirma que Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche

MIAMI- Carlson, precisó de acuerdo a lo qye le informó un miembro del Congreso, que el presidente estadounidense, va a anunciar que le declara la guerra a Venezuela durante cuando el republicano de su discurso a la nación de esta noche.

”Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00”, detalló el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’, de tendencia conservadora.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es justa una intervención militar en Venezuela?

Está previsto que Trump comparezca dirija un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que va a hacer un balance de su casi primer año de gestión en este su segundo mandato.

Además, describirá sus planes que llevará acabo en los próximos tres próximos años, de acuerdo a lo que indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Así mismo, se tiene contemplado que el mandatario republicano se refiera a sus esfuerzos para disminuir el costo de la vida de los ciudadanos, en respuesta a las crecientes críticas entre de sus propios seguidores, quienes le recriminan que hasta ahora solo se haya centrado más en su política exterior que en los asuntos internos del país.

SITUACIÓN TENSA EN EL CARIBE

Esta intervención ocurrirá en medio de la intensa tensión que actualmente hay en el Caribe, en donde el país desplegó en los últimos meses un enorme operativo militar con el argumento de combatir el narcotráfico que opera en esta región.

Esta situación incluye una serie de bombardeos perpetrados por Estados Unidos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra docenas de presuntas narcolanchas, cprovocando la muerte de por lo menos 95 de sus tripulantes.

AMENAZA

El día de ayer, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social Trump precisó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.