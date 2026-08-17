Tumba Tribunal de Francia la ley que prohibía a los menores de 15 años usar redes sociales

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Internacional
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    Tumba Tribunal de Francia la ley que prohibía a los menores de 15 años usar redes sociales
    La portada de una red social en un teléfono celular. EFE/Edurne Morillo

Francia se convirtió el mes pasado en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición total de las plataformas

PARÍS- Un tribunal de Francia anuló el viernes una ley que prohibía a los menores de 15 años usar redes sociales, al considerar que vulnera libertades fundamentales.

El Consejo Constitucional dictaminó que las disposiciones de la prohibición “vulneran de manera desproporcionada la libertad de expresión y de comunicación” y no han aportado garantías jurídicas para asegurar esos derechos, según un comunicado de prensa que resume la decisión.

Francia se convirtió el mes pasado en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición total de las plataformas, en medio del aumento de la preocupación mundial por los efectos nocivos del contenido digital en los niños.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/francia-se-convierte-en-el-primer-pais-de-la-ue-en-vetar-las-redes-a-menores-de-edad-FG22350324

Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, que también prohibía el uso de teléfonos móviles en los institutos.

La legislación fue una de las últimas grandes medidas adoptadas durante la presidencia del presidente francés Emmanuel Macron antes de que deje el cargo el próximo año. Macron quería que la ley entrara en vigor al inicio del nuevo curso escolar en septiembre, pero el proyecto se sometió a una revisión para determinar si cumplía con la Constitución francesa.

En respuesta a la decisión, Macron manifestó en un comunicado que estaba plenamente decidido a que la prohibición entrara en vigor para la primavera y encargó al primer ministro Sébastien Lecornu “trabajar lo más rápido posible en una propuesta jurídicamente sólida que tenga en cuenta la decisión del Consejo Constitucional, así como el marco jurídico europeo”.

“Sobre esta base, corresponderá al presidente de la República, al Gobierno y al Parlamento determinar los medios y mecanismos necesarios para proteger a nuestros niños de las redes sociales antes de que termine el actual mandato”, añadió.

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