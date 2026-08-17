Tumba Tribunal de Francia la ley que prohibía a los menores de 15 años usar redes sociales

PARÍS- Un tribunal de Francia anuló el viernes una ley que prohibía a los menores de 15 años usar redes sociales, al considerar que vulnera libertades fundamentales.

El Consejo Constitucional dictaminó que las disposiciones de la prohibición “vulneran de manera desproporcionada la libertad de expresión y de comunicación” y no han aportado garantías jurídicas para asegurar esos derechos, según un comunicado de prensa que resume la decisión.

Francia se convirtió el mes pasado en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición total de las plataformas, en medio del aumento de la preocupación mundial por los efectos nocivos del contenido digital en los niños.