¿Ya se retrasó el debut en cines? Matt Reeves pausa ‘The Batman: Part II’ por asunto familiar

Las malas noticias y los retrasos no terminan para la producción de ‘The Batman II’, ya que este lunes el equipo confirmó que las filmaciones quedaron pausadas indefinidamente debido a que su director, Matt Reeves, atenderá asuntos personales y familiares. Según el comunicado emitido por Warner Bros. y DC Studios, compañías encargadas de producir la cinta, la razón por la que Reeves se encuentra indispuesto para dar continuidad a las filmaciones es de índole personal. “La producción de ‘The Batman II’ se ha suspendido temporalmente, mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”, se puede leer en el texto difundido a medios estadounidenses.

¿QUÉ PASÓ CON ‘BATMAN’? Los estudios y la compañía no mostraron intolerancia frente a la ausencia provisional del cineasta; en cambio, expresaron su solidaridad con el director, famoso por dirigir otras cintas como ‘The Batman’, la saga de ‘Cloverfield’ y las películas de ‘El Planeta de los Simios’ de 2014 y 2017. “Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto”, insiste el comunicado. Por ahora, Warner Bros. y DC Studios no han anunciado cambios adicionales en el calendario y mantienen febrero de 2028 como la fecha prevista para el estreno de ‘The Batman: Part II’, aunque esta nueva pausa vuelve a colocar el desarrollo de la cinta bajo la atención de los seguidores.

Robert Pattinson, quien da vida a Bruce Wayne/Batman; Andy Serkis, como Alfred; y Colin Farrell, como el Pingüino, comenzaron sus grabaciones en la ciudad de Londres desde el pasado mayo.

Algunos de los pocos datos con los que se cuenta hasta el momento es que ‘The Batman II’ está programada para estrenarse el 18 de febrero de 2028. Lo que se desconoce es cuánto tiempo se prolongará el descanso de Reeves. (Con información de Reforma y El Universal)