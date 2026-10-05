¿El SAT ganó? Este es el verdadero premio que recibirá Mariana Ochoa por ‘La Casa de los Famosos México’

“No me la creo, estoy en shock”, fueron las primeras palabras que dijo Mariana Ochoa a las cámaras de ‘Hoy’ luego de ser nombrada ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, la frase podría cobrar otro sentido al enterarse de cuánto será el verdadero premio económico que se llevará, después del descuento que el SAT hará a sus 4 millones de pesos.

La cantante y actriz ganó la primera posición del reality en medio de acusaciones de fraude, preferencias y supuestos acuerdos, mientras la producción argumentó que lo que importaba era votar de forma correcta y no dejarse llevar por las encuestas.

El premio que ganó la exintegrante de OV7 es de 4 millones de pesos, pero, según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los premios de concursos televisivos no están exentos de obligaciones fiscales, por lo que deberá aceptar el ajuste correspondiente.