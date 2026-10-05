¿El SAT ganó? Este es el verdadero premio que recibirá Mariana Ochoa por ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¿El SAT ganó? Este es el verdadero premio que recibirá Mariana Ochoa por ‘La Casa de los Famosos México’
    Pago. Mariana Ochoa se coronó como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ tras 71 días de competencia. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

El premio de 4 millones de pesos tendrá un descuento por obligaciones fiscales, por lo que la cantante recibirá una cantidad menor tras su triunfo en el reality

“No me la creo, estoy en shock”, fueron las primeras palabras que dijo Mariana Ochoa a las cámaras de ‘Hoy’ luego de ser nombrada ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, la frase podría cobrar otro sentido al enterarse de cuánto será el verdadero premio económico que se llevará, después del descuento que el SAT hará a sus 4 millones de pesos.

La cantante y actriz ganó la primera posición del reality en medio de acusaciones de fraude, preferencias y supuestos acuerdos, mientras la producción argumentó que lo que importaba era votar de forma correcta y no dejarse llevar por las encuestas.

El premio que ganó la exintegrante de OV7 es de 4 millones de pesos, pero, según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los premios de concursos televisivos no están exentos de obligaciones fiscales, por lo que deberá aceptar el ajuste correspondiente.

¿CUÁNTO LE PAGARÁN A MARIANA OCHOA?

El bullying y las bromas que le hicieron personas como Aldo Rendón, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz valieron la pena para la cantante de ‘Qué Importa’, ya que la audiencia decidió coronarla con el primer premio de la contienda.

Sin embargo, la misma ley dejaría su premio en aproximadamente 3 millones 720 mil pesos, al restarle 280 mil pesos. Esta cantidad también incluye el impuesto de 6% sobre los premios de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos que establece el Código Financiero del Estado de México y Municipios, ya que el programa se realiza en el Estado de México, aunque se transmite por la señal de Televisa y México.

Fueron 71 días de competencia los que duró el programa, de los cuales Mariana estuvo fuera durante algunos debido a que fue la primera expulsada. Sin embargo, por los cambios en las dinámicas y las reglas del juego, pudo regresar por decisión del público.

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Hasta la tarde del lunes, Ochoa no había confirmado su regreso como conductora estelar ni su participación en alguna telenovela de Televisa, aunque esto podría ocurrir debido a que es la ganadora del famoso reality, también producido por Endemol.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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