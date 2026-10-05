Aguinaldo 2026: ¿IMSS o ISSSTE? Esta es la pensión que lo recibe primero

El aguinaldo es uno de los ingresos más esperados durante los últimos meses del año, especialmente para pensionados y jubilados que utilizan este recurso para cubrir gastos de fin de año, pagar deudas o hacer frente a la cuesta de enero.

Sin embargo, el IMSS y el ISSSTE tienen calendarios y reglas diferentes para entregar esta prestación. Por ello, la fecha en que llegará el dinero dependerá de la institución y del régimen bajo el cual se recibe la pensión. PENSIONADOS DEL IMSS RECIBIRÁN PRIMERO EL AGUINALDO Los pensionados del IMSS que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho al aguinaldo anual. Para este grupo, la prestación equivale a una mensualidad de la pensión que reciben, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. El aguinaldo se entrega en una sola exhibición y tradicionalmente se deposita durante noviembre. Para 2026, el pago de la pensión correspondiente a noviembre está previsto para el 2 de noviembre. Es importante señalar que no todas las personas pensionadas por el IMSS reciben aguinaldo. Las pensiones otorgadas bajo el régimen de 1997 no contemplan esta prestación en los mismos términos.

ISSSTE ENTREGA EL AGUINALDO EN DOS PARTES En el caso de los pensionados y jubilados del ISSSTE, el aguinaldo corresponde a 40 días de pensión y se entrega en dos partes. La primera parte se deposita durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entrega durante la primera quincena de enero de 2027. Esto significa que los beneficiarios del ISSSTE reciben una parte del aguinaldo antes de que termine 2026 y el resto al comenzar el siguiente año. El pago ordinario de la pensión también tiene un calendario propio, por lo que no debe confundirse con el depósito correspondiente al aguinaldo. ¿QUIÉN RECIBE PRIMERO EL AGUINALDO EN 2026? Si se comparan los calendarios, los pensionados del IMSS que tienen derecho al aguinaldo lo reciben antes que los trabajadores en activo, mientras que los pensionados del ISSSTE reciben la primera parte durante noviembre. La diferencia principal está en la forma de pago: el IMSS entrega la prestación en una sola exhibición para quienes cumplen con los requisitos, mientras que el ISSSTE la divide en dos pagos. ¿CUÁNDO RECIBEN EL AGUINALDO LOS TRABAJADORES? Los trabajadores en activo tienen que esperar hasta diciembre para recibir esta prestación. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben pagar el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre de 2026.

El monto mínimo establecido por ley para los trabajadores es equivalente a 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan una cantidad mayor de acuerdo con sus condiciones laborales. Así, mientras algunos pensionados comenzarán a recibir este ingreso desde noviembre, millones de trabajadores en activo tendrán como fecha límite diciembre para recibir su aguinaldo de 2026.