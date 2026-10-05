Santiago Gimenez y su sequía con México: ¿cuándo fue su último gol con el Tri?

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    Santiago Gimenez y su sequía con México: ¿cuándo fue su último gol con el Tri?
    El delantero mexicano tuvo dos oportunidades ante Estados Unidos, pero no consiguió marcar. FOTO: MEXSPORT

El atacante mexicano suma 53 partidos y seis goles con el Tricolor, mientras su último tanto en una competencia oficial se remonta a la final de la Copa Oro 2023

Santiago Gimenez volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos tras la derrota de México ante Estados Unidos por 3-0. El delantero tuvo dos oportunidades para acercarse al gol, pero ninguna terminó dentro de la portería y la falta de contundencia volvió a poner sobre la mesa una estadística que lo acompaña desde hace varios torneos.

La primera ocasión llegó dentro del área estadounidense, aunque una intervención defensiva y el rebote complicaron la definición. En la segunda, Gimenez tampoco logró conectar el balón con comodidad. Las jugadas no pasaron inadvertidas, especialmente porque el atacante ocupa una posición en la que el gol suele ser la principal referencia para medir su rendimiento.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-chile-el-tricolor-busca-cerrar-su-gira-tras-el-3-0-ante-estados-unidos-BL23931303

Después del partido, Christian ‘Chaco’ Gimenez, padre del delantero, reconoció que las oportunidades frente a Estados Unidos no fueron sencillas, pero también señaló la responsabilidad que implica jugar como centro delantero.

“El 9 tiene que hacer gol”, expresó el exfutbolista al referirse a la situación de su hijo, quien acumula varios partidos sin conseguir una anotación con el Tricolor.

El dato que acompaña a Gimenez es más amplio que lo ocurrido en el último amistoso. Su último gol en un torneo oficial con México se remonta al 16 de julio de 2023, cuando marcó ante Panamá en la final de la Copa Oro. Aquella anotación le dio el campeonato al conjunto mexicano y, desde entonces, el delantero no ha vuelto a marcar en una competencia oficial con la Selección.

Después de aquella final disputó Nations League, Copa América, otra edición de la Nations League, Copa Oro y el Mundial de 2026 sin conseguir un tanto en partidos oficiales.

Sus únicos goles posteriores llegaron en amistosos. El primero fue contra Suiza, el 7 de junio de 2025, mientras que el segundo cayó frente a Corea del Sur el 9 de septiembre de ese mismo año. Ese tanto ante los asiáticos permanece como su última anotación con México.

De acuerdo con datos de Statiskicks, Gimenez acumula 20 ocasiones claras de gol falladas con la Selección desde 2022, cifra que incluye las dos oportunidades que tuvo ante Estados Unidos.

El delantero debutó con el combinado mayor el 27 de octubre de 2021 frente a Ecuador. Tras el encuentro ante Estados Unidos, su registro es de 53 partidos y seis goles, una media de aproximadamente 0.11 anotaciones por encuentro.

La comparación se vuelve más relevante al revisar lo ocurrido desde la final de la Copa Oro 2023. En ese periodo, Gimenez suma solamente dos goles, ambos en amistosos, mientras que otros futbolistas que no son delanteros han alcanzado o superado esa cifra.

Edson Álvarez registra al menos tres anotaciones desde entonces, mientras que César Montes también suma tres. Luis Romo y Johan Vásquez alcanzaron dos cada uno.

Con este escenario, cada oportunidad de Gimenez frente al arco adquiere mayor atención. El delantero tendrá ahora el reto de recuperar la contundencia que necesita para volver a marcar con México y reducir una sequía que ya se extiende por más de tres años en partidos oficiales.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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