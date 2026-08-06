Ucrania ataca más instalaciones petroleras en el interior de Rusia, según Zelenskyy

KIEV.-Ucrania alcanzó más instalaciones petroleras en el interior de Rusia en ataques nocturnos, afirmó el jueves el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy.

Los repetidos ataques han provocado escasez de combustible y han inquietado a la población rusa. Mientras tanto, los ucranianos soportan con regularidad los bombardeos que las debilitadas defensas antiaéreas de Kiev tienen dificultades para contrarrestar en medio de la invasión rusa a gran escala que ya lleva cuatro años.

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La región de Kiev observó el jueves un día oficial de luto después de que una ofensiva rusa con misiles y drones provocara la muerte de 17 personas el día anterior, lo que provocó una búsqueda cada vez más urgente por parte de Ucrania y sus países socios para encontrar nuevos suministros de defensa antiaérea.

En los primeros seis meses de este año, 1.396 civiles murieron y 7.978 resultaron heridos en Ucrania, informó el miércoles la oficina de las Naciones Unidas en Kiev. Eso representó un aumento del 37% respecto del mismo período del año pasado y un salto del 114% con respecto a 2024, indicó, atribuyendo el incremento a más ataques aéreos de largo alcance por parte de Rusia.

Ucrania informa que atacó refinerías rusas y embarcaciones en el mar

Las fuerzas ucranianas atacaron una refinería en Bashkortostán, a más de 1.300 kilómetros (800 millas) del frente en el este de Ucrania, y otra en la región de Yaroslavl, a casi 700 kilómetros (400 millas) de la frontera ucraniana, indicó Zelenskyy en redes sociales.

El gobernador de Yaroslavl, Mikhail Yevrayev, confirmó un ataque contra una refinería y dijo en una publicación en Telegram que restos de drones impactaron los depósitos de petróleo de la instalación, provocando un incendio. Agregó que tres casas particulares también se incendiaron y que varios edificios residenciales resultaron dañados.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron dos lanchas patrulleras militares rusas en el mar Negro, apuntó el mandatario, así como embarcaciones pertenecientes a la llamada flota fantasma de Moscú, que Rusia utiliza para eludir las restricciones occidentales a sus exportaciones de petróleo. No ofreció detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 605 aviones no tripulados ucranianos sobre su territorio.