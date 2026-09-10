¡Bombazo del Atlas! Elías Montiel llega a los Zorros por cerca de 15 millones de dólares

El Atlas esperó hasta el último tramo del mercado de fichajes para dar uno de sus grandes golpes. Después de que se complicara la posibilidad de contratar a Denzell García, de Juárez, la directiva rojinegra cambió de objetivo y fue directamente por Elías Montiel, una de las principales joyas surgidas de las fuerzas básicas del Pachuca. La operación finalmente se concretó y el propio Atlas confirmó este jueves la llegada del mediocampista hidalguense. Los Zorros pagaron 12 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos del futbolista, además de establecerse variables que pueden elevar el costo total de la operación hasta 15 millones de dólares. El acuerdo contempla un contrato por cuatro años. El movimiento representa una apuesta mayúscula para el proyecto rojinegro. Montiel, de apenas 20 años, es considerado uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección, y ahora tendrá la responsabilidad de dar un salto de calidad en Guadalajara bajo las órdenes de Hernán Crespo.

Su llegada refuerza una zona en la que Atlas buscaba mayor talento, dinámica y capacidad para manejar el balón. El futbolista se formó en Pachuca y debutó en Primera División en 2023, cuando tenía apenas 17 años. Desde entonces consiguió consolidarse en el máximo circuito y acumula 101 partidos, siete goles y 10 asistencias con los Tuzos, cifras que ayudan a explicar la fuerte inversión realizada por el conjunto tapatío. Su crecimiento también estuvo acompañado por actuaciones internacionales que pusieron su nombre en el radar. Montiel fue una de las figuras jóvenes de Pachuca en competencias internacionales y llegó a enfrentar al Real Madrid en la Copa Intercontinental de 2024. Aquellas actuaciones alimentaron el interés de clubes europeos por el mediocampista, aunque finalmente su siguiente paso profesional será dentro de la propia Liga MX. La negociación entre Pachuca y Atlas se aceleró durante las últimas horas del mercado. El interés del futbolista por cambiar de escenario también fue determinante para destrabar el acuerdo, después de que los Tuzos inicialmente no contemplaban desprenderse de uno de sus jóvenes talentos en el cierre de registros. Para Atlas, el fichaje representa mucho más que una contratación de presente. Grupo PRODI respaldó una inversión que puede convertirse en un negocio todavía mayor en el futuro, pues los rojinegros adquirieron a un jugador joven que todavía tiene margen para crecer y que podría despertar nuevamente el interés del futbol europeo si consigue explotar todo su potencial.

La incorporación también eleva las expectativas alrededor del proyecto de Hernán Crespo. El técnico argentino tendrá ahora una pieza de enorme proyección para acompañar un plantel que busca dejar de ser protagonista únicamente en el discurso y competir seriamente por los primeros lugares del Apertura 2026. Para Pachuca, mientras tanto, se trata de otra importante operación surgida de su cantera. Los Tuzos vuelven a convertir a uno de sus jóvenes talentos en una venta millonaria, aunque en esta ocasión el destino de Montiel no estará en Europa, sino en otro de los clubes importantes de la Liga MX. Con hasta 15 millones de dólares involucrados, el Atlas dejó claro que su intención es jugar en las grandes ligas del mercado mexicano. Ahora la pelota estará en los pies de Montiel: convertir una de las inversiones más importantes en la historia reciente de los Zorros en rendimiento, protagonismo y, eventualmente, una nueva venta millonaria.