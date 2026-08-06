La Junta de Paz de Gaza de Trump emite el primer contrato de construcción para una base militar

El contrato, que aún no se ha formalizado, fue adjudicado a Arkel International, una empresa con sede en Luisiana que ya ha trabajado anteriormente con el gobierno estadounidense en países como Irak.

La junta de Paz de Donald Trump , creada en enero para supervisar la reconstrucción de Gaza, finalmente ha emitido su primer contrato de construcción en el territorio devastado: un proyecto para construir un puesto militar rudimentario con capacidad para 150 personas para albergar a las tropas marroquíes.

La Junta de Paz está presidida por el presidente de los Estados Unidos y dirigida por un equipo que incluye a su yerno Jared Kushner y a su amigo Steve Witkoff.

En un correo electrónico, un funcionario de la Junta de Paz afirmó que la junta y un grupo de tecnócratas palestinos designados para supervisar Gaza “se encuentran en las etapas finales de la preparación de varios contratos. Ninguno se ha formalizado aún”. El grupo palestino se conoce como el Comité Nacional para la Administración de Gaza .

El funcionario declaró que “uno de los contratos previstos se refiere a instalaciones para apoyar a la fuerza internacional de estabilización (FIS), que ayudará a implementar los acuerdos de seguridad y gobernanza de la hoja de ruta”.

Añadieron: “Este contrato será uno de los muchos que son esenciales para el futuro de Gaza ”.

El premio se concede pocos días después de que Trump anunciara que Hamás había accedido a desarmarse, aunque existen serias dudas sobre cómo el grupo entregaría sus armas. Israel se ha opuesto al plan y ha intensificado los ataques aéreos en Gaza tras el anuncio de Trump.

En julio, informó de que el plan original de la junta para la reconstrucción de Gaza se había reducido drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para reconstruir todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja.

La base que se está planificando mide apenas 100 por 120 metros y está destinada a albergar un contingente de tropas marroquíes, que rotarían desde una base en Israel, según la fuente.

Estaría ubicada en el 60% del territorio de Gaza que el ejército israelí controla directamente. Las fuerzas israelíes también han creado una zona de amortiguación más allá de esa área.

Según la fuente, la base estaba a aproximadamente una milla de la frontera israelí y contaría con una “ruta de extracción rápida” en caso de que la pequeña fuerza fuera atacada.

La resolución de la ONU que autorizaba a la Junta de Paz había aprobado el establecimiento de una «fuerza internacional de estabilización» para Gaza, y ha habido informes contradictorios sobre qué país proporcionaría estas tropas. Marruecos ha prometido un pequeño contingente, pero el marco legal para la FIS aún no se ha finalizado y no está claro cuándo comenzaría el despliegue.

En planes contractuales anteriores a los que tuvo acceso The Guardian, la base para 150 personas era la primera fase de un plan para construir una base militar para 5.000 personas en Gaza para las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF) .

Esta base habría incluido “posiciones de combate vehicular” y un terraplén perimetral —o terraplén defensivo elevado—, además de instalaciones rudimentarias aptas para despliegues de corta duración.

El contrato anterior estipulaba que la primera fase consistiría en “tiendas de campaña y catres para que las fuerzas durmieran, así como baños químicos y estaciones de lavado de manos. En esta fase, esto es lo que consideraríamos habitable”.

En febrero de 2025, Trump anunció que Estados Unidos “tomaría el control” y “se adueñaría” de Gaza, aunque el acuerdo que creó la Junta de Paz no llegó a ese extremo.

En la primera reunión de la junta directiva en enero, Kushner presentó un “plan maestro” para construir “Nueva Gaza”, una extensa ciudad costera con relucientes torres de uso mixto. “Podría ser una esperanza, podría ser un destino. Mucha industria”, afirmó.

Al menos el 80% de los edificios de Gaza resultaron dañados o destruidos durante la guerra. Diez meses después del alto el fuego, la mayor parte de los dos millones de habitantes del territorio siguen viviendo en campamentos improvisados e insalubres.