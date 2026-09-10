¿Comes por ansiedad? Consejos útiles para evitar la adicción a los alimentos estimulantes

Imagínese a sí mismo sentado en el sofá de su casa, una noche de un día cualquiera. De pronto, siente ganas de comer algo y piensa: ¿habrá en la despensa una bolsa de patatas (papas) fritas, o una chocolatina? Después se repite a si mismo que esta noche no comerá ninguna de esas cosas. ¿O terminará por hacerlo..? Podría pensar que se trata de una sencilla batalla mental y emocional que mantiene consigo mismo. Por un lado, están su raciocinio y su fuerza de voluntad, y, por otro, ese deseo incontenible de consumir 600 calorías ‘vacías’ (sin nutrientes) en apenas dos minutos. Es una pelea dura, pero al menos es justa: se trata de uno contra sí mismo, reflexiona.

“Lo cierto es que este conflicto no tiene nada de personal” según Nicklas Brendborg (Dinamarca, 1996), estudiante posdoctoral de Biología Molecular en la Universidad de Copenhague, con un máster en Biotecnología y considerado como uno de los científicos investigadores más prometedores a nivel internacional. CIENCIA PARA FOMENTAR EL CONSUMO En el dilema entre de dar rienda suelta al impulso de comer o resistirlo, están implicadas miles de personas y, por desgracia para nosotros, todas están en el otro bando, el de las industrias que nos manipulan y estimulan, aprovechando nuestra biología, para comer alimentos insanos en exceso, advierte Brendborg. “Esto se debe a que los fabricantes de las patatas fritas y las chocolatinas, mencionadas por Brendborg como ejemplo de manipulación, tienen un único objetivo: que abramos las bolsas que tenemos en la despensa e ingiramos su contenido”, enfatiza. En su libro ‘Superestimulados’, explica “el modo en que distintas industrias, como la alimentaria, la tecnológica o la tabacalera, utilizan la ciencia para manipularnos y lograr que consumamos más, a veces a costa de nuestra salud”, y analiza, desde una perspectiva bioquímica, sus tácticas para crear estímulos que nos generan placer inmediato, fomentando la adicción. Brendborg señala que el sector de alimentación y los gigantes tecnológicos “utilizan a un ejército de investigadores”, para conseguir que siempre comamos un poco más y nos resulte muy difícil dejar de utilizar el móvil y guardarlo, respectivamente.

‘SUPERESTÍMULOS’ DISEÑADOS EN EL LABORATORIO Las “armas” de este ejército basado en la ciencia “son los escáneres cerebrales, los laboratorios de alta tecnología y los últimos descubrimientos que desvelan secretos de la biología y el comportamiento humanos”, según Brendborg. Sostiene que estas industrias utilizan un mismo enfoque: “identificar algo hacia lo que los humanos se sienten atraídos, como el azúcar o el sexo, y luego crear versiones artificiales y exageradas de dichos estímulos, los llamados ‘superestímulos’, que superan con creces lo que se encuentra en la naturaleza”. “El hecho de que no podamos abandonar algunos malos hábitos no es culpa de nuestra falta de voluntad, sino de nuestra biología y el entorno que trata de manipularnos a través de ella”, reafirma. Una de las consecuencias de una mala conducta alimentaria inducida y generalizada a nivel global, es que “no falta mucho para que la población mundial cruce la línea divisoria entre la existencia de una mayoría de personas con sobrepeso y una minoría situada dentro de los límites normales”, asegura. Para Brendborg la actual tendencia a la obesidad va más allá de sustentarse en un incremento del sedentarismo, y está relacionada con una cuestión bioquímica. SENSACIONES PLACENTERAS QUE CAUSAN ADICCIÓN “La industria engaña al cerebro con comida artificial cuidadosamente diseñada para pulsar las teclas exactas en nuestro sistema de recompensa, la parte del cerebro que refuerza comportamientos provocando sensaciones placenteras”, sostiene, añadiendo que “la susceptibilidad que tengamos a estos estímulos dependerá de nuestra configuración genética individual”. Señala que algunas empresas de este sector “fabrican miles de variantes del mismo producto y utilizan métodos científicos avanzados para estudiar la reacción ante ellos de ratones y humanos, y han llegado incluso a utilizar escáneres cerebrales para analizar cómo afectan sus productos al cerebro humano”. COMIDA PROCESADA PARA SER ATRACTIVA Respecto de los alimentos ultraprocesados, Brendborg considera que el problema no reside en que la comida deje de ser sana o nos engorde por haber sufrido algún tipo de proceso, sino en el hecho de “procesarla con el objetivo específico de activar al máximo el mecanismo de recompensa del cerebro y hacer que comamos tanto como sea posible”. “Es una cuestión bioquímica: a quienes comen alimentos ultraprocesados les cuesta más sentirse saciados por culpa de estos superestímulos y, por ello, no pueden dejar de comerlos”, apunta.

Tres de los ingredientes más atractivos y gustosos para nuestros paladares, cuyas versiones ‘superestimulantes’ se utilizan para manipular a los consumidores y hacer que coman en exceso, y que están incorporados a casi todos los productos alimentarios que se venden en los supermercados, son el azúcar, las grasas y la sal, de acuerdo con este especialista. ESTRATEGIAS PARA DESHABITUARSE Para Brendborg, la estrategia o arma más importante para resistir la tentación de consumir alimentos ‘superestimulantes’ o liberarse de la adicción a estos productos si estamos habituados a consumirlos “es la información”, algo que sabemos, porque se puso de manifiesto en la lucha contra el tabaquismo, según afirma. “Es fundamental que las personas sepan que están siendo manipuladas, cómo funciona esa manipulación y qué efectos tiene en su salud”, enfatiza. “La información no solo resulta útil como motivación, sino que también puede utilizarse para identificar algunas maneras de contrarrestar la manipulación”, asevera. En cuanto a estrategias concretas, este científico danés sugiere “aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo acerca de cómo romper los malos hábitos, eliminando los factores que los desencadenan y creando ‘fricciones’ prácticas entre nosotros mismos y aquello que intentamos evitar”. COMPRAR ALIMENTOS CON EL ESTÓMAGO LLENO En el caso de los alimentos ultraprocesados, esto implica que no los tengamos en casa fácilmente disponibles y a nuestro alcance, así como comprar nuestros alimentos yendo al supermercado con el estómago lleno, de acuerdo con este investigador. Añade que, dado que suele ser más fácil sustituir un hábito por otro que intentar eliminarlo por completo, puede ser una buena idea disponer de frutas y bayas como alternativas a los ultraprocesados, y tener un plan de acción para controlar los antojos de comida y los momentos de falta de fuerza de voluntad. “Dicho esto, no podemos depender únicamente de la fuerza de voluntad de las personas para solucionar estos problemas”, advierte. “Necesitamos poner en marcha un diálogo más amplio sobre el hecho de que algunos científicos utilicen sus conocimientos para optimizar alimentos y hacerlos adictivos, y sobre las consecuencias negativas de esta práctica en la sociedad”, señala Brendborg.

“No debemos permitir que esta práctica sea socialmente aceptable y debemos pensar en cómo usar la acción colectiva, es decir, la ley, para combatirla”, concluye este especialista danés. EFE REPORTAJES | Daniel Galilea

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