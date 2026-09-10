De Saltillo a Netflix: Tristán Maze conquista las pantallas con el microdrama ‘Proyecto Final’

De Saltillo a Netflix: Tristán Maze conquista las pantallas con el microdrama ‘Proyecto Final’

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Con 20 episodios llenos de suspense y giros inesperados, la estrella emergente coestelariza una de las producciones mexicanas en formato corto más comentadas de la plataforma mientras prepara su próximo proyecto

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El talento artístico de Saltillo continúa traspasando regiones y edades en una búsqueda incesante de oportunidades para darse a conocer a nivel nacional. Uno de estos casos es el del actor Tristán Maze, quien recientemente coprotagonizó la serie ‘Proyecto Final’, estrenada el 29 de julio en la famosa plataforma de streaming, Netflix.

El microdrama, encabezado por el joven saltillense y su coestrella Daniela Martínez Caballero, es un formato que se ha posicionado entre las tendencias globales y se mantiene en constante crecimiento en la industria del entretenimiento. En este sentido, es necesario detallar que la producción mexicana, producida por Bernardo Izaza Capdevielle, consta de 20 episodios que duran poco menos de 10 minutos cada uno.

“Al leer el guion, te dabas cuenta de que era una historia que iba muy rápido. En cada capítulo pasaban mil cosas. Me preguntaba cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a contar”, relató Tristán Maze para PRODU.

No obstante, lo que más atrae de ‘Proyecto Final’ es la trama y los personajes que ayudan a su desarrollo en la pantalla. El misterio, la intriga, un amor adolescente y hasta una obsesión son los temas que mantienen al público en constante interés.

UN ‘PROYECTO FINAL’ O... ¿UN DEBUT?

De acuerdo con lo que VMÁS pudo constatar en las plataformas digitales del actor saltillense, ya cuenta con trabajos previos a esta entrega de Netflix, entre ellos la serie ‘Contrato de corazones, tú y yo’, cuya segunda temporada se estrenará el 30 de noviembre en el Canal 5, según información de TelevisaUnivision. En este drama se mezcla el romance, la moda y un estilo inspirado en los populares K-Dramas a lo largo de sus primeros 20 capítulos.

Otra de las grandes participaciones del actor se encuentra en la telenovela ‘Juegos de amor y poder’, estrenada en 2025, donde comparte créditos con estrellas como Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva.

Y, además de triunfar en la TV, Tristán Maze también ha sido reconocido en el mundo del teatro y el modelaje para marcas como Armani Beauty y YSL Beauty.

RETOS EN LA TRAMA DE ‘PROYECTO FINAL’

Los dos personajes principales de la serie, Xavi y Tamara —interpretados por Tristán y Daniela—, se perciben complejos. En el caso del protagonista, al inicio se observa una personalidad dominante, que sobresale en la escuela por su popularidad y encanto. Sin embargo, conforme avanza la historia, se descubre una situación interna un tanto turbulenta al entender diversos problemas que se presentan en su familia.

Al conocer a Tamara, Xavi encuentra en ella un lugar seguro para dejar a un lado su fachada de ‘niño cool’. Poco a poco se inserta el misterio, lo que culmina en un plot twist que genera emoción.

De acuerdo con lo que Tristán ha mencionado en entrevistas con medios, uno de los retos que enfrentó fue, precisamente, interpretar a un personaje con esta dualidad: la persona que aparenta ser y quien en verdad es.

https://vanguardia.com.mx/show/saltillo-esta-presente-floriteree-busca-conquistar-los-digital-creator-awards-2026-HE23417819

Asimismo, el saltillense confesó a PRODU que ya trabaja en otro título con Netflix, aunque no brindó mayor detalle.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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