Todos dicen que no hay divisiones ni hay fracturas en Morena. Lo dice la Presidenta, lo dice la dirigente del partido, lo dice la encargada de que se designen candidatos. Lo dicen secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores. Lo repiten como mantra. Como decretándolo. Anhelándolo.

La realidad es que hay una guerra abierta en Morena por las candidaturas para el 2027. Después de conversar con decenas de integrantes del oficialismo de distintos niveles, que obviamente me piden no dar sus nombres para evitar represalias, la película que pintan tiene tres componentes comunes:

1) La Presidenta está fuera de la jugada. Me sorprende escuchar una y otra vez que la doctora Claudia Sheinbaum ha quedado totalmente marginada del movimiento. No como fruto de una “sana distancia” autoimpuesta, no como un gesto democrático, sino a consecuencia de que la han ido arrinconando porque no la ven como líder ni como dirigente del movimiento. No es que la Presidenta no quiera poner a sus candidatos, es que no puede. Su margen de maniobra existe, pero es sumamente estrecho. Uno de los testimonios que recogí fue todavía más lejos: dijo que hoy en Morena estar cerca de la Presidenta es garantía... de que no te van a dar la candidatura.